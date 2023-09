Fußball | Regionalliga Trotz Überzahl: Chemie Leipzig trifft gegen den BAK das Tor nicht Stand: 17.09.2023 15:12 Uhr

Da war deutlich mehr drin: 45 Minuten spielte Chemie Leipzig gegen den Berliner AK mit einem Mann mehr. Das Tor traf die Mannschaft von Miroslav Jagatic trotz zahlreicher Chancen aber nicht. Im Anschluss warf Berlins Cihan Ucar Chemie Leipzigs Marcel Hilßner vor, ihn rassistisch beleidigt zu haben.

Chemie Leipzig bleibt in dieser Saison zuhause zwar weiter ungeschlagen, das torlose Remis gegen Schlusslicht Berliner AK am Sonntag (17. September) dürfte der BSG aber trotzdem nicht schmecken. Nach einer roten Karte für den BAK kurz vor der Pause spielte Chemie eine Halbzeit lang in Überzahl, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

BAK zu Beginn aktiver - Mvondo fliegt

Die Gäste aus Berlin begann mit viel Ballbesitz und waren zunächst die bessere Mannschaft. Nicolo Avellinos Flachschuss in der sechsten Minute ging knapp am rechten Pfosten vorbei, kurz darauf setzte Jamal Rogero einen Kopfball übers Tor. Von Chemie war in der Anfangsphase wenig zu sehen. Meist spielte die BSG lange Bälle, die aber nicht für Gefahr sorgten. Erst nach zehn Minuten wurden die Leutzscher aktiver. Über die Flanken segelten einige Hereingaben in den Sechzehner der Berliner. Zwei davon nahm Marcel Hilßner volley, konnte aber jeweils geblockt werden (20./21.).

Das Jagatic-Team übernahm nun aber die Spielkontrolle, hatte mehr Strafraumaktionen und wäre vor der Halbzeit fast in Führung gegangen. Timo Mauers Kopfball nach Lupfer von Florian Brügmann wurde geblockt, ehe Philipp Harant wenige Sekunden später haarscharf am rechten Dreiangel vorbeiköpfte (39.). Vor der Pause wurde es noch einmal richtig hektisch. Nach Freistoß, Faustabwehr von Benjamin Bellot und anschließender Rudelbildung trat Berlins Cedrik Mvondo gegen Chemies Schlussmann nach und sah glatt rot.

Berlins Cedrik Mvondo wird nach einer Tätlichkeit des Platzes verwiesen.

Chemie rennt vergeblich an

Die Überzahl konnte Chemie nach Wiederanpfiff zunächst nicht nutzen. Stattdessen war der BAK wie schon zu Beginn der Partie die aktivere Mannschaft. Chancen sprangen für die Gäste aber nicht heraus – auch, weil die Präzision im letzten Pass fehlte. Auf der Gegenseite hatte Hilßner für die Grün-Weißen die nächste Abschlussgelegenheit, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Luis Zwick (53.). Sieben Minuten darauf versuchte es Philipp Wendt artistisch, aber sein Fallrückzieher im rechten Sechzehner landete erneut in den Armen von Berlins Schlussmann.

Beim BAK wurden in Unterzahl nach einer Stunde die Beine schwer. Die BSG setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest, hatte quasi im Minutentakt Strafraumaktionen, konnte die Feldvorteile aber weiter nicht in Zählbares ummünzen. Auch Florian Kirstein schaffte es trotz freier Schussbahn nicht, die Kugel im Tor unterzubringen (75.). In einer zerfahrenen Schlussphase, der BAK spielte auf Zeit, fehlten der BSG weiter die zündenden Ideen. Auf der Gegenseite traf der eingewechselte Oliver Schindler für die Berliner noch einmal das Außennetz. Es blieb aber beim Unentschieden, das vor allem die BSG ärgern dürfte.

Rassismus-Vorwurf gegen Hilßner

Im Anschluss an die Partie warf Berlins Cihan Ucar Chemie Leipzigs Marcel Hilßner vor, ihn rassistisch beleidigt zu haben. Laut Ucar habe Hilßner ihn "scheiß Bombenleger" genannt. "Er bezeichnet mich nur wegen meinem Bartes als Terrorist. Deshalb bin ich zum Schiedsrichter gegangen und habe das gesagt. Ich finde es sehr traurig, dass es das in Deutschland noch gibt. Mir fehlen die Worte." Ucar war in der Halbzeitpause von Trainer Jeffrey Seitz ausgewechselt worden. Hilßner wies die Vorwürfe zurück.

Weitere Stimmen zum Spiel folgen in Kürze

jsc