Fußball | 3. Liga "Trotz des Rückschlags nicht verrückt geworden" – HFC macht nächsten Schritt aus dem Keller Stand: 06.11.2023 10:22 Uhr

Spieler, Trainer, Fans – allen fiel ein Stein vom Herzen. Der Hallesche FC hat nach dem Sieg in Ulm auch gegen Viktoria Köln das Spiel gedreht und ist nach langer Zeit wieder aus der Abstiegszone geklettert.

Jubel beim Torschützen: Erich Berko hat gerade das 1:1 erzielt.

Zweiter Sieg in Folge, dritter Heimerfolg insgesamt: Der Hallesche FC kann nach dem 2:1 gegen Viktoria Köln weiter aufatmen. Nach sechs Wochen Aufenthalt in der verbotenen Zone hat die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic den Sprung aus den Abstiegsplätzen geschafft und neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga geschöpft.

Ristic: "Haben wir zuletzt nicht oft gehabt"

Coach Ristic war happy. "Der Erfolg ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft. Ich glaube, dass mit diesem zweiten Sieg auch der ein oder andere Spieler vielleicht noch mehr an sich glaubt. Als Trainer kann ich machen, tun und sagen, dass wir gut sind. Das bringt alles nichts, wenn du keine Ergebnisse hast", meinte der 47-Jährige und fuhr fort: "Heute feiern wir einen verdienten Sieg, der tut uns gut. Zweimal hintereinander haben wir zuletzt nicht so oft gehabt. Wir sind happy."

Marseillers Gegentor weggesteckt

Nach dem vollen Erfolg für die sehr engagierten Gastgeber hatte es nach 45 Minuten allerdings nicht ausgesehen. Die Hallenser vergaben durch Dominic Baumann (3., 24.) und Tunay Deniz (25.) drei hochkarätige Chancen. Die Gäste dagegen nutzten ihre zweite Möglichkeit eiskalt und gingen durch Luca Marseiler in Führung. "Wir sind trotz des Rückschlags nicht verrückt geworden, sondern cool und mutig geblieben. Wir haben den Ausgleich erzwungen", sagte HFC-Coach Ristic.

Erst Lupfer, dann Siegtreffer

Ein verunglückter Pass von Kölns Keeper Ben Voll nutzte Erich Berko (64.) nach Zuspiel von Aljaz Casar mit einem herrlichen Lupfer aus rund 30 Metern zum 1:1. "Der Schuss war gewollt, ein bisschen Glück hatte ich tatsächlich bei der Ausführung. Ich habe aus dem Publikum gehört: 'Schieß'. Also habe ich geschossen", betonte Berko nachher im MDR-Interview. Es war zugleich das erste Saisontor des von den Fans zuletzt vielkritisierten Angreifers: "Natürlich freut mich das. Es ist so ein 'Hallo, ich bin auch da'. Als Offensivspieler wird man ja auch ein Stück weit an Toren gemessen."

Anerkennung vom Gegner

Anschließend machte Julian Eitschberger (76.) mit dem ersten Tor überhaupt in seiner noch jungen Profilaufbahn den Sieg perfekt. "Ich bin überglücklich", strahlte der erst 19-jährige Rechtsverteidiger nachher. Den Erfolg hatten die Gastgeber neben den zwei herrlichen Treffern aber nicht zuletzt auch ihrer starken Leistung in der Defensive zu verdanken.



Kölns Trainer Olaf Janßen war nach der Partie sauer auf sein Team, für die Hallenser fand er lobende Worte: "Vorn haben wir fast gar nicht stattgefunden. Allein wenn man die Torchancen auf beiden Seiten zusammenzählt, hat Halle verdient gewonnen."

jmd/dpa