Basketball | DBBL Transfercoup: Nationalspielerin Emma Stach verstärkt die Lions

Dem Gisa Lions MBC ist ein Transfercoup gelungen. Wie der Basketball-Bundesligist bekanntgab, schließt sich ab sofort Nationalspielerin Emma Stach den Hallenserinnen an und geht nun gemeinsam mit Schwester Lotta auf Korbjagd.

Emma Stach steht nun mit Schwester Lotta gemeinsam in einem Team.

Der Gisa Lions MBC hat sich kurz vor dem Punktspiel gegen den BC Marburg noch einmal Verstärkung ins Team geholt. Wie der Basketball-Bundesligist am Sonnabendfrüh (13. Januar) bekanntgab, schließt sich ab sofort Nationalspielerin Emma Stach den Hallenserinnen an. Ein echter Transfercoup. Die 27-Jährige erhielt einen Vertrag bis Saisonende.

Schwesternpaar gemeinsam auf dem Parkett

Mit der Verpflichtung haben die Gisa Lions nunmehr zwei Stachs in ihren Reihen, denn Schwester Lotta geht bereits seit 2021 für die Löwinnen auf Korbjagd. "Der Gisa Lions MBC ist für meine jetzige Situation der richtige Verein", meinte Emma Stach, die in der bisherigen Saison noch ohne Engagement war und sich auf ihr Fernstudium im Fach Sporttherapie konzentrierte. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Und ich werde in den nächsten Monaten alles dafür geben, um mit dem Team möglichst weit zu kommen."

Lotta Stach ist seit 2021 bei den Löwinnen.

Über ihre fünfeinhalb Jahre jüngere Schwester und neue Teamkollegin Lotta sagte sie: "Wir haben ein super Verhältnis und ich freue mich, mit ihr erstmals das Spielfeld zu teilen. Nicht jeder bekommt die Möglichkeit, mit seiner Schwester in der Bundesliga zu spielen. Es ist etwas ganz Besonderes."

Seit 2017 im Kader der deutschen Nationalmannschaft

Emma Stach gehört seit 2017 zum Kader der deutschen A-Nationalmannschaft. Seither absolvierte sie 34 Länderspiele. Im Sommer vergangenen Jahres erreichte sie mit der DBB-Auswahl bei der EM in Slowenien einen starken sechsten Platz.

Abgesehen von der Saison 2018/19, in der sie mit den Rutronik Stars Keltern deutscher Vizemeister wurde, und einem kurzen Intermezzo in der Endphase der Saison 2021/22 beim TK Hannover Luchse, war die gebürtige Niedersächsin in den vergangenen zehn Jahren im Ausland aktiv. Unter anderem in den USA bei den Gonzaga Bulldogs, Pink Pecsi (Ungarn), A3 Basket Umea (Schweden) und den griechischen Klubs Panathinaikos Athen sowie Niki Lefkadas.

Eine sportliche Familie: Basketball, Fußball und TV

Kleine Randnotiz: Während sich die Schwestern Emma und Lotta dem Basketball verschrieben haben, jagt Bruder Anton Sirch dem runden Leder nach. Im September 2023 wechselte er vom 1. FSV Mainz 05 zur TSG 1899 Hoffenheim. Bei der Bundesliga-Partie am Freitagabend (12. Januar) beim FC Bayern München ging der 25-jährige Mittelfeldspieler für die Kraichgauer über die volle Distanz, die 0:3-Niederlage konnte er jedoch nicht verhindern. Vater Matthias Stach ist TV-Kommentator und informiert über Wettkämpfe im Tennis, Schwimmen und Fußball.

