Fußball | 3. Liga Trainingsauftakt des HFC: Nicht wieder "Ostern und Weihnachten" Stand: 28.06.2023 21:41 Uhr

Die vergangene Zittersaison war beim Trainingsauftakt von Fußball-Drittligist Hallescher FC noch sehr präsent. Dieses Mal soll es besser werden. Es gab bereits neun Neue. Und ein begehrter Stammspieler bleibt vorerst.

"Da mussten schon Ostern und Weihnachten zusammenkommen, dass wir etwas mitnehmen", sagt Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik. Der Schrecken der vergangenen Saison, als der HFC den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga nur dank eines Schlussspurtes schaffte, ist nicht vergessen. Und schwebte über dem Trainingsauftakt zur neuen Saison am Mittwoch.

Konkurrenzfähigkeit - in jedem Spiel

Ein konkretes Ziel vermögen die Rot-Weißen noch nicht zu benennen. Nur so viel: "Wir wollen in jedem Spiel konkurrenzfähig sein, Das bedeutet eine realistische Chance, ein Spiel zu gewinnen. Das war in der vergangenen Saison nicht so", denkt Sobotzik.

Daran ändert auch der Schnitt von 1,5 Punkten, der zum Klassenerhalt unter Retter-Trainer Sreto Ristic führte, nichts. Ohnehin ist dieser Schnitt kaum ein Thema: "Das ist eine Statistik, die wir mit einer anderen Mannschaft gesammelt hat", sagt Kapitän Jonas Nietfeld, "aber man hat gesehen, was mit diesem Trainer möglich ist, und wir wollen wieder in diese Richtung gehen."

Sreto Ristic (oben) hat mit Ex-Bundesliga-Profi Roberto Pinto einen neuen Co-Trainer an seiner Seite.

Sehnsucht nach einer sorgenfreien Saison

Nach einigen Jahren Abstiegskampf ist die Sehnsucht nach einer sorgenfreien Saison rund um das Chemie-Leuna-Stadion groß. Axel, ein langjähriger Fan, sagte im "Sport im Osten"-Livestream: "So ein Schnitt von 1,5 Punkten wäre wirklich ein Traum. Die letzten vier Jahre haben wir immer gezittert. Wir wären froh, wenn wir einmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben könnten." Er und Kumpel Jürgen haben beide ein gutes Gefühl und sind optimistisch: "Da ist jetzt ein anderer Spirit beim Team, das macht Mut", findet Axel.

Kritik an Minge

Und schiebt eine Breitseite Richtung Ex-Sportdirektor Ralf Minge hinterher: "Ich will jetzt nicht auf Ralf Minge schimpfen, aber bei ihm hatte ich das Gefühl, der wäre nie in Halle angekommen. Wir hatten eine Riesenhoffnung, als es hieß, er wird Sportdirektor, aber diese Hoffnung ist enttäuscht worden."

Sobotzik sauer über Casar-Angebote

Personell hat Halle schon viel getan und bereits neun Neue verpflichtet. Um einen bangt der Klub noch: Stammspieler Aljaz Casar soll das Interesse der Zweitligisten Nürnberg und Karlsruhe geweckt haben. Der defensive Mittelfeldakteur hat beim HFC noch einen Vertrag bis 2024, würde also Ablöse kosten. Sobotzik sagt: "Wir geben nur dann Spieler ab, die marktgerecht bezahlt werden, wir sind kein Selbstbedienungsladen."

Ein Schnäppchen sei mit Casar nicht zu machen: "Ich finde es nicht seriös, wenn man Spieler verrückt macht, wohl wissend, wie das Preisschild aussieht, und dann mit Beträgen um die Ecke kommt, wo klar ist, dass das nichts werden kann. Der Slowene Casar, der vergangene Saison von Hoffenheim II kam, sagte dem MDR: "Ich bin HFC-Spieler und habe einen Vertrag bis 2024." Sobotzik denkt, dass das Thema in den kommenden zehn Tagen erledigt sein wird. So oder so.

cke