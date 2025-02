Handball | Bundesliga Thüringer HC verstärkt sich mit Rückraumspielerin aus Metzingen Stand: 03.02.2025 11:31 Uhr

"Torgefahr, Einsatzwille und klare Ziele" - all das sind Attribute, die Jana Scheib auszeichnen. Ab der kommenden Saison wird die Rückraumspielerin für den Thüringer HC auflaufen.

Der Thüringer HC verstärkt sich zur kommenden Saison mit Jana Scheib. Wie der Handball-Bundesligist am Montag (3. Februar 2025) mitteilte, wechselt die 24-jährige Rückraumspielerin von Bundesliga-Konkurrent Metzingen zum THC. Über die Laufzeit des Vertrages machte der Verein keine Angaben.

THC-Trainer Müller freut sich auf "Wunschspielerin"

Trainer Herbert Müller hatte Scheib bereits länger auf dem Zettel und sprach von einer "Win-win-Situation": "Unsere Fans können sich auf eine Spielerin freuen mit viel Torgefährlichkeit, Einsatzwillen und klaren Zielen. Mit ihrer Position Rückraum rechts ist sie meine Wunschspielerin und gerade in den Spielen gegen uns hat sie gezeigt, dass es besser ist, sie in den eigenen Reihen zu haben als gegen sich." Scheib hatte erst vor zwei Wochen beim 28:28 gegen den THC mit sieben Toren geglänzt.

Pokalsieg in Metzingen

Die gebürtige Ludwigsburgerin spielte bis 2019 in Bietigheim, ehe im Anschluss Stationen in Bad Wildungen und zuletzt in Metzingen folgten. Mit den "Tussies" konnte sie in der vergangenen Saison überraschend den Pokalsieg feiern. Beim THC will sie nun den "nächsten Schritt" in ihrer Karriere gehen - verbunden mit der Hoffnungen, weitere Erfahrung auf "internationaler Bühne" zu sammeln.

SpiO/pm