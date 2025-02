Handball | Bundesliga Thüringer HC bezwingt Buxtehude und erobert Platz zwei Stand: 19.02.2025 21:13 Uhr

Nach der deutlichen Niederlage in der European League hat sich der Thüringer HC im Bundesliga-Alltag keine Blöße gegeben und letztlich souverän gegen Buxtehude gewonnen. Der Lohn: Tabellenplatz zwei.

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte konnte sich das Team von Herbert Müller am Mittwochabend (19. Februar) in der zweiten Halbzeit noch einmal deutlich steigern und fuhr vor 956 Zuschauern einen am Ende auch in der Höhe verdienten 31:26 (17:15)-Erfolg ein. Es war bereits der sechste Sieg in Folge gegen den Buxtehuder SV, bei dem Johanna Reichert und Anna Szabo mit je sieben Treffern herausstachen.

Da Borussia Dortmund zudem im Parallelspiel bei Spitzenreiter Ludwigsburg deutlich das Nachsehen hatte (29:40), zieht der THC nach Punkten mit dem BVB gleich und erobert dank der besseren Tordifferenz den zweiten Tabellenplatz.

THC baut nach Traumstart ab

Die Thüringerinnen erwischten einen perfekten Start in die Partie und führten nach drei Minuten bereits mit 3:0. Buxtehude bekam in der Anfangsphase kaum Zugriff in der Abwehr und vergab selbst einige Aktionen im Angriff. Als Nathalie Hendrikse nach sechs Minuten bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgeworfen hatte (6:1), deutete sich eine einseitige Angelegenheit an.

Doch der BSV kämpfte sich Stück für Stück zurück in die Partie. Auch, weil der THC teils fahrig mit seinen Chancen umging und immer wieder an der gut aufgelegten Sophie Fasold scheiterte. Zwar blieb die Müller-Sieben angeführt von Rückraumschützin Reichert stets in Führung, Buxtehude konnte durch Tempogegenstöße aber immer wieder verkürzen und so das Geschehen bis zur Pause offen halten.

Natsuki Aizawa trumpfte in der zweiten Hälfte mit einigen sehenswerten Toren auf.

Wenig Probleme nach der Pause

Nach der Pause konnte der THC die Schlagzahl direkt wieder erhöhen. In Unterzahl gelang ein 3:0-Lauf, auch in der Folge wurden die Angriffe sauber ausgespielt, sodass nach 40 Minuten wieder ein komfortabler Vorsprung stand (23:18). Doch erneut erholte sich Buxtehude schnell und konnte nach einer sechsminütigen Durststrecke ohne eigenen Treffer wieder verkürzen.

Dieses Mal blieb der THC aber konzentriert, erhöhte den Druck in den richtigen Momenten und erstickte das kurze Aufbäumen des BSV mit teils schön herausgespielten Angriffen im Keim. Dank gutem Abwehrverhalten konnten zudem immer wieder Fehlpässe provoziert werden. Als Natsuki Aizawa fünf Minuten vor Schluss eine traumhafte Kombination mit Katharina Pichlmeier zum 31:25 vollendete, war die Partie endgültig entschieden.

jsc