Tedesco wohl neuer Trainer bei RB Leipzig

Domenico Tedesco soll neuer Trainer bei RB Leipzig werden. Der 36-Jährige, der einst Erzgebirge Aue trainierte, soll schon am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr im Ticker in der SpiO-App) auf der Bank des deutschen Vizemeisters sitzen. RB wollte die Personalie noch nicht bestätigen. Zuerst hatten "Sky" und die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte bei "DAZN" im Vorfeld der Champions-League-Partie bereits durchblicken lassen, dass eine Trainerpräsentation kurz bevor steht: "Wir sind in guten Gesprächen und haben auch ein sehr gutes Gefühl, dass der Trainer, den wir verpflichten werden, auch perfekt zur Mannschaft passt'', so Mintzlaff. Nun sickerte durch, dass es sich um Tedesco handeln soll.

Über Aue und Schalke nach Moskau und jetzt zu RB?

Tedesco führte Schalke 04 2018 zur Vizemeisterschaft und soll RB Leipzig auf Kurs bringen. Er war bis zum Ende der letzten Saison Trainer in Moskau. Aus persönlichen Gründen zog es ihn zurück Deutschland und jetzt wohl zu RB Leipzig. Tedesco gilt ähnlich wie Julian Nagelsmann als Taktik-Spezialist und fordert von den Spielern Disziplin.

Als Trainer ohne Erfahrung bei einer Profimannschaft hatte Tedesco vor fünf Jahren das Vertrauen von Erzgebirge Aue bekommen. Damals rettete er die "Veilchen" vor dem Abstieg in die 3. Liga und machte Werbung in eigener Sache. Bundesligist Schalke 04 klopfte an und verpflichtete den Trainer-Aufsteiger des Jahres. "Ohne den Mut von Helge Leonhardt wäre ich nicht Schalke-Trainer geworden", hatte der Deutsch-Italiener einst gesagt. Bis zu seinem Wechsel nach Aue war er Nachwuchstrainer (U19) beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, davor von 2006 bis 2015 beim VfB Stuttgart.

Trainerwechsel nach enttäuschenden Leistungen

Die Sachsen hatten sich nach einer bisher enttäuschenden Hinrunde in der Bundesliga am letzten Sonntag von Jesse Marsch getrennt. Der amtierende Vize-Meister steht nur auf Platz elf in der Bundesliga-Tabelle. Auswärts gab es in der Liga in sieben Spielen noch keinen Sieg. Auch in der Champions League wurde das Achtelfinale verpasst, international geht es für RB aber in der Europa League weiter.

