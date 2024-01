Rennrodeln | Weltcup/EM Taubitz nach Wimpernschlag-Duell Zweite Stand: 13.01.2024 12:20 Uhr

Julia Taubitz hat beim Rodel-Weltcup in Innsbruck, der gleichzeitig als EM gilt, Rang zwei belegt. Erneut musste sich die Oberhoferin in einem Wimpernschlag-Duell der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben, bleibt aber in der Gesamtweltcup-Wertung vorn.

Platz zwei für Julia Taubitz, aber weiter in Gelb der Weltcup-Gesamtführenden.

Ex-Weltmeisterin Julia Taubitz hat zum Auftakt der EM den ersten deutschen Titel des Jahres knapp verpasst. Beim Weltcup in Innsbruck-Igls, der gleichzeitig auch als Europameisterschaft gilt, zog die Athletin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal im nächsten engen Duell mit der Österreicherin Madeleine Egle den Kürzeren und gewann Silber. Am Ende lag sie 0,024 Sekunden hinter Egle. Bronze ging an Weltmeisterin Anna Berreiter (Berchtesgaden) und damit ebenfalls nach Deutschland.

U23-Weltmeisterin Merle Fräbel vom RT Suhl beendete ihr erstes Rennen bei einer Seniorinnen-EM auf Platz 14, Melina Fabienne Fischer (Zwickau) wurde 16.

Taubitz weiter in Gelb

Durch Platz zwei verteidigte Taubitz, die Ende vorigen Jahres bei den deutschen Meisterschaften in Altenberg gestürzt und dadurch zuletzt gehandicapt war, ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung mit 455 Punkten. Allerdings schrumpfte der Vorsprung der dreimaligen Weltmeisterin auf Verfolgerin Egle, die 415 Zähler aufzuweisen hat.

