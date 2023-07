Fußball | 3. Liga SV Sandhausen angelt sich Magdeburger Sturmtalent Stand: 04.07.2023 12:45 Uhr

Fünf Jahre spielte und schoss sich Richard Meier durch alle Altersklassen des 1. FC Magdeburg. Einen Profivertrag wollte er aber beim FCM nicht unterschreiben, wechselt stattdessen in die 3. Liga.

Der 1. FC Magdeburg wollte ihn unbedingt halten und mit einem Profivertrag ausstatten. Doch Richard Meier lehnte ab und unterschrieb nun bei Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

Spieler entscheidet sich gegen FCM-Angebot

Er galt als eines der größten Sturmtalente beim 1. FC Magdeburg. Der 19-jährige Richard Meier mischte in der vergangenen Saison mit der U19 – neun Tore – und der U23 – 17 Treffer – die Ligen auf. Insgesamt trug er fünf Jahre das Trikot der Magdeburger. Den nächsten Schritt aber wollte der Angreifer nicht beim FCM gehen. Dabei sollte der aus dem Jerichower Land stammende Angreifer als einer der vier "Local Player" des FCM gemeldet werden. "Wir müssen leider eine große Enttäuschung mitteilen. Wir haben zu bis zuletzt um ihn gekämpft“, hatte Sportdirektor Otmar Schork auf der Abschluss-PK Ende Mai gesagt.

Erster Profivertrag in Sandhausen

Beim SV Sandhausen hält man auch große Stücke auf das Talent aus Magdeburg. "Richi ist ein Spielertyp, der in Deutschland gesucht wird. Mit seiner Größe, der Robustheit und seinem Tempo kann er immer wieder für Unruhe sorgen. Wir wollen ihn an die 3. Liga heranführen", beschreibt Cheftrainer Danny Galm das Potential des jungen Angreifers. Und Meier freut sich über seinen ersten Profivertrag: "Seit ich klein bin, träume ich davon, Fußballer zu werden. Es ist unbeschreiblich, dass dieser Traum nun in Erfüllung geht. Ich möchte jetzt dem SVS helfen, den Wiederaufstieg zu erreichen."

rei/pm