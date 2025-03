Lausitzer Füchse Stadtrat beschließt Einbau flexibler Banden in Eisstadion Weißwasser Stand: 01.03.2025 06:45 Uhr

Damit Eishockayspieler besser in Eisstadien geschützt sind, verlangt die 2. Eishockeyliga spezielle Banden-Einbauten. Die sind teuer. Jetzt hat der Stadtrat in Weißwasser in einer Sondersitzung den Einbau beschlossen.

Die Stadt Weißwasser lässt in der Eisarena eine flexible Bande einbauen und beteiligt sich an den Kosten. Das haben die Stadträte am Freitagnachmittag in einer Sondersitzung beschlossen. Demnach soll die Stadt für 50 Prozent der Kosten eine Sportstättenförderung beantragen. Die andere Hälfte sollen sich die Stadt und der Eishockeyclub aufteilen.

Die Bande hinter den Eishockeyspielern soll durch eine flexiblere, also weichere Bande ersetzt werden (Archivfoto aus der Saison 2022/2023).

Einbau oder Lizenzentzug

Der Einbau soll rund 300.000 Euro insgesamt kosten. Die 2. Eishockeyliga verlangt solch eine Flex-Bande. Ohne diesen verbesserten Verletzungsschutz für die Spieler droht den Lausitzer Füchsen der Entzug der Liga-Lizenz. Die Liga-Bedingung war seit Jahren bekannt, wurde aber immer wieder aufgeschoben.

Im Januar wurde dem Verein der Hallenvertrag gekündigt, drei Wochen später waren sich die Lausitzer Füchse und die Stadtverwaltung wieder nähergekommen.

