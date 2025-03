Fußball | Sachsenpokal Stadtderby in Leipzig: Wer springt ins Landespokal-Halbfinale? Stand: 21.03.2025 12:39 Uhr

Von der Papierform her ist Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig im Stadtduell mit der BSG Chemie Leipzig favorisiert. Doch das zählt alles im Derby nicht, zumal die Partie im Kunze-Sportpark in Leutzsch ausgetragen wird.

Dieses Stadtderby elektrisiert die Fanlager beider Seiten. Diesmal treffen sich Chemie Leipzig und Lok Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark. Es geht am Sonntag (14:30 Uhr im Livestream und Liveticker) um den Einzug ins Halbfinale des Sachsenpokals. Ein Sieg würde beiden Teams gut zu Gesicht stehen. Die Leutzscher könnten sich Schwung holen für den Abstiegskampf in der Liga, Lok für den Kampf um den Staffelsieg. Und nebenbei schielen beide auch auf den DFB-Pokal mit ordentlichen Einnahmen. Der ist aber noch zwei weitere Schritte entfernt.

Jochen Seitz: "Ein schönes Spiel wird es sicher nicht"

Allen Beteiligten ist dabei klar: Der Blick auf die Tabelle der Regionalliga spielt in dieser Partie keine Rolle. Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Seitz wird zum ersten Mal in Leutzsch gastieren. Ein schönes Spiel erwartet er dabei nicht, freut sich "auf das Derby, ein ausverkauftes Haus, ein leidenschaftliches Spiel". Beide Mannschaften hätten das Zeug dazu, im Pokal weiterzukommen. Chemie Leipzig erwartet Seitz kampfstark. "Wir stellen uns darauf ein, dass sie alles tun werden, um uns zu schlagen. Ich rechne mit einem hitzigen Fight."

Chemie-Kapitän Mäder: "Haben im Training schon fast volle Kapelle"

Auf Seite der BSG wird es für Janik Mäder auch ein besonderer Auftritt, denn er wird die Mannschaft zum ersten Mal im Derby als Kapitän auf den Platz führen. Und der 28-Jährige konnte auch personell Entwarnung geben. Die vielen erkrankten Spieler seien fast komplett zurück im Training, brennen natürlich auf einen Einsatz. "Wir haben im Training schon fast volle Kapelle", erklärte Mäder, der eine hart umkämpfte Partie erwartet. Stanley Ratifo, bester Torschütze der BSG, fehlt allerdings. Er ist mit der Nationalmannschaft Mosambiks unterwegs. Lok geht sicher als Favorit ins Spiel. Der BGS-Kapitän stellt aber klar: "Wir spielen zuhause, haben die Fans im Rücken und es ist Pokal, da ist immer alles möglich.“ Ähnlich wie Babelsberg vor einer Woche (Lok kassierte dort beim 1:3 die dritte Saisonniederlage) wolle man den Stadtrivalen in die Knie zwingen.

Letztes Heimspiel für Interimscoach Bergner

Das Spiel mit den offiziell 4.999 Zuschauern ist natürlich längst ausverkauft. Die Gäste von Lok Leipzig haben 750 Tickets erhalten. Für Chemie-Interimstrainer David Bergner ist es der letzte Auftritt im Kunze-Sportpark an der Seitenlinie, bevor am 1. April Adrian Alipour übernimmt. Und für alle, die vom Leipziger Stadtduell nicht genug bekommen können: Am 6. April stehen sich beide Teams erneut in Leipzig Leutzsch erneut gegenüber, dann geht es um Punkte in der Regionalliga.

rei