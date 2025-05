Handball | Bundesliga "Spielen, Essen, Schlafen, Spielen" - Der normale Wahnsinn des SC Magdeburg Stand: 27.05.2025 08:20 Uhr

"Spielen, Essen, Schlafen, Spielen" klingt nach dem Traum eines jeden Kindes, ist aber der Rhythmus, den die Handball-Profis des SC Magdeburg seit Monaten erleben. Am Mittwoch geht es in Erlangen weiter.

Für den Handball-Bundesligisten SC Magdeburg steht am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker) gegen den HC Erlangen das zweite von insgesamt drei Auswärtsspielen innerhalb einer Woche auf dem Programm.

Wiegert lassen Reisestrapazen kalt

Trainer Bennet Wiegert nimmt die Reisestrapazen sportlich: "Wir können es nicht bestimmen. Wir beschäftigen uns damit nicht. Wir konzentrieren uns. Es ist die ganze Zeit das Gleiche: Spielen, Essen, Schlafen, Spielen", sagte Wiegert im MDR.

Erst am Sonntag (25. Mai) hatte der Tabellen-Dritte das Schlusslicht VfL Potsdam nach einer Gala mit 37:23 überrollt. Nach dem Duell am Mittwoch in Erlangen reisen die Magdeburger am Sonntag (31. Mai) zum TBV Lemgo-Lippe.

Erhöht der SC Magdeburg den Druck?

Wenn alles für den Tabellendritten aus Magdeburg läuft, könnte man nach Punkten mit dem Spitzenduo Füchse Berlin und MT Melsungen gleichziehen. Was dafür passieren muss? Magdeburg, momentan Dritter (11 Minuspunkte), müsste in Erlangen gewinnen und die Konkurrenten Berlin und Melsungen (je 10 Minuspunkte) müssten sich im direkten Duell am Donnerstag die Punkte teilen.

Gewinnt Magdeburg in Erlangen, thront die Mannschaft zumindest für eine Nacht ganz oben. Wiegert hat den Traum noch nicht aufgegeben: "Was wäre ich für ein Trainer, wenn ich nicht mehr daran glauben würde, noch Meister werden zu können. Das liegt nicht mehr allein in unseren Händen, das ist mir schon bewusst. Aber ich würde gerne am letzten Spieltag in ein Endspiel gehen", sagte der Coach über die spannendste Konstellation im Titelkampf seit Jahren.

Erlangen braucht im Abstiegskampf jeden Punkt

Nach zehn Siegen in der Bundesliga in Folge reisen die Magdeburger mit breiter Brust zum abstiegsbedrohten HC. Die Gastgeber stecken mit 14:48 Punkten als Tabellen-17. noch mittendrin im Abstiegskampf. Zuletzt gelang ein ganz wichtiger Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten aus Stuttgart.

Nach einem trostlosen Start investierte Erlangen, verpflichtete mitten in der Saison Viggo Kristjansson von SC DHfK Leipzig. Der Torjäger hat großen Anteil am positiven Aufwärtstrend der letzten Wochen. Zudem wird es ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben: Dario Quenstedt und Marko Bezjak spielten einst beim SCM und versuchen jetzt, den HC Erlangen vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit zu bewahren.

SpiO