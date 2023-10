Fußball | Regionalliga Spiel unter Freunden - Chemie Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt Stand: 13.10.2023 07:44 Uhr

Zwei Mal haben sie es schon getan, 2016 und 2019. Am Freitag gastiert Eintracht Frankfurt erneut bei Chemie Leipzig. Und eines ist klar: Die Hütte wird voll und die BSG erneut auch finanziell profitieren.

Man kennt sich, schätzt sich, mag sich. Und trifft sich am Freitag (13. Oktober) im Alfred-Kunze-Sportpark. Bundesligist Eintracht Frankfurt gastiert bei der BSG Chemie Leipzig (19 Uhr live hören in der SpiO-App). Trainer Miroslav Jagatic freut sich: "Es ist toll, unsere Freunde im AKS. Es gibt viele Gewinner und es ist schön, dass das Ergebnis hier im Hintergrund steht. Es geht um die Fans, die sich treffen. Und das ist ja auch mal gut so."

Das offizielle Trikot zum Spiel am Freitag

Große Vorfreude bei Chemie und Eintracht

Es wird das insgesamt dritte Aufeinandertreffen der beiden Klubs. 2016 trotzte der damals gerade in die Oberliga aufgestiegene Underdog den Gästen aus der Mainmetropole ein 2:2 ab. Dazu gab es eine Spende über 10.000 Euro für den Erhalt der Leipziger Spielstätte. Drei Jahre später ließ die Eintracht der BSG vor gut 9.000 Fans im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang dann mit 5:1 keine Chance. Viel wichtiger als das Ergebnis: Der 100.000 Euro schwere Scheck, den die Gäste aus Sachsen in der Halbzeit von SGE-Vorstand Axel Hellmann überreicht bekamen und in den Bau einer Flutlichtanlage steckten. "Mit dem Spiel am Freitag möchte der Gastgeber nachträglich allen Menschen aus Frankfurt danken, die zu diesem Schritt beigetragen haben", heißt es auf der Homepage des Bundesligisten.

Fans von Eintracht Frankfurt, Choreografie Fanfreundschaft mit Chemie Leipzig.

"Wollen Eintracht-Fans etwas zurückgeben"

Ursprünglich hatten die Leutzscher geplant, das Flutlichteinweihungsspiel gegen die Eintracht zu bestreiten. Damals war wegen des vollen Terminkalenders der Frankfurter kein Termin zu finden. Jetzt passt es. Und das AKS wird aktuell aufgepeppt. Zuletzt wurden die Schalensitze am Dammstitz erneuert. "Alle sind aufgeregt. Alle freuen sich auf das Spiel, das Stadion wird voll. Und die Einnahmen gehen in die Infrastruktur", sagte Hans Jerke, der Sportliche Leiter der BSG Chemie. Besonders im Catering-Bereich wurde ordentlich aufgestockt, besonders auch für die Anhänger der Gäste. "Wir wollen den Eintracht-Fans etwas zurückgeben, damit sie den Abend genießen können."

Fans von Chemie feiern die Fanfreundschaft zur SG Eintracht Frankfurt

Kirstein: "Vereine mit wunderschöner Fankultur"

Auch die Leipziger Fußballer können nach dem 4:2-Sieg vergangenen Sonntag in Meuselwitz das Freundschaftsspiel einfach nur genießen. Wie auch der dreifache Torschütze Florian Kirstein. "In Frankfurt war ich als verletzter Spieler vor Ort. Gegen solche Jungs spielst du nicht jeden Tag. Jeder Chemiker ist dankbar, für das Spiel und alles, was die Eintracht ermöglicht hat.“

rei