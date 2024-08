Fußball | 3. Liga & Regionalliga Spätsommerliche Doppelpacks bei SPORT IM OSTEN Stand: 26.08.2024 16:32 Uhr

Nach der Länderspiel- und Pokalpause geht es bei SPORT IM OSTEN mit Livefußball en masse weiter. An drei Wochenenden am Stück übertragen wir im September jeweils ein Spiel aus der 3. Liga und eins aus der Regionalliga.

Los geht der Live-September bei SPORT IM OSTEN bereits am 4. Tag des Monats mit einem Livestream. Wenn in Jena der FC Carl Zeiss und Rot-Weiß Erfurt beim brisanten Thüringenderby aufeinandertreffen ist SpiO ab 19 Uhr mit dabei und zeigt die Partie in voller Länge.

Am Wochenende darauf sind mitteldeutschen Regionalligisten im Landespokal gefordert, während international unter anderem die Nations League ausgetragen wird. Eine Woche später geht es dann für alle im Ligabetrieb weiter. Und SPORT IM OSTEN ist mittendrin. Alles zu sehen im MDR FERNSEHEN, auf www.sport-im-osten.de und in der SpiO-App.

Am Samstag, den 14. September, beginnen wir unseren Liveblock ab 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim TSV 1860 München. Im Anschluss geht es nach Berlin, wo der Chemnitzer FC auf den BFC Dynamo trifft.

Sieben Tage später sind die Kameras dann auf das Geschehen im Rudolf-Harbig-Stadion gerichtet. Ab 14 Uhr kommt es zum hitzigen Ostduell zwischen der SGD und dem F.C. Hansa Rostock. Weiter geht es am diesem 21. September in Erfurt, wenn die Rot-Weißen die Grüne-Weißen von Chemie Leipzig empfangen.

Den letzten unserer Doppelpacks gibt es schließlich am 28. September. Da geht es für die "Veilchen" an den Rhein, muss sich Erzgebirge Aue ab 14 Uhr bei Viktoria Köln beweisen. Ein Liga tiefer steht für den Chemnitzer FC die lange Auswärtsfahrt an die Ostseeküste auf dem Programm. Ob der CFC beim Greifswalder FC ob der langen Busfahrt schwere Beine hat, sieht man ab 16 Uhr.

SpiO