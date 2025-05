Fußball | Regionalliga So erleben Sie die Aufstiegsspiele von Lok Leipzig bei SPORT IM OSTEN Stand: 27.05.2025 07:58 Uhr

Nach dem Landespokalsieg stehen für Lok Leipzig noch zwei unfassbar wichtige Spiele an, um die Saison zu krönen. SPORT IM OSTEN berichtet von beiden Spielen live im Radio sowie Ticker und zeigt lange Zusammenfassungen.

Noch ein Heimspiel am Mittwoch und ein Auswärtsspiel am Sonntag: Dann entscheidet sich für Lok Leipzig, ob diese bisher starke Regionalliga-Saison einen krönenden Abschluss erhält oder man trotz Meisterpokal eigentlich mit leeren Händen dasteht, zumindest in der Liga. DFB-Pokal wird in Probstheida auf jeden Fall gespielt, soviel ist nach dem Pokalerfolg gegen Aue inzwischen klar. Doch ob es im Alltag gegen Hansa Rostock und Erzgebirge Aue oder wieder fünfmal nach Berlin geht, entscheidet sich in einer Woche.

Audiostream, Liveticker und langer Spielbericht

Wenn das Hinspiel am kommenden Mittwoch (28. Mai) um 19 Uhr gegen den TSV Havelse angepfiffen wird, ist SPORT IM OSTEN mit einem Audiostream und Liveticker dabei. Am Abend ab 22:10 Uhr gibt es eine ausführliche Zusammenfassung in einer Sondersendung von SPORT IM OSTEN.

Das Rückspiel in Havelse findet am darauffolgenden Sonntag (1. Juni) statt. Auch da gibt es einen Audiostream und Liveticker. Nach dem Ende des Spiels sehen Sie die Entscheidung sofort in der langen Zusammenfassung im Rahmen der SPORT-IM-OSTEN-Sendung.

Eine komplette Übertragung im TV oder Livestream ist leider nicht möglich. Grund ist die Rechtesituation. Die Rechte für die Aufstiegsspiele liegen bei MagentaSport, das beide Partien exklusiv in seinem Angebot zeigt.

So können Sie die Aufstiegsspiele bei SPORT IM OSTEN verfolgen

Hinspiel, Mittwoch (28. Mai)

19:00 Uhr: Audiostream und Liveticker

22:10 Uhr: Lange Zusammenfassung im TV & Stream



Rückspiel, Sonntag (1. Juni)

13:30 Uhr: Audiostream und Liveticker

direkt nach Spielschluss: Lange Zusammenfassung im TV & Stream

SpiO