Basketball | DBBL Simmons führt MBC-Frauen zum Heimsieg gegen Saarlouis Stand: 02.02.2025 11:32 Uhr

Großer Jubel bei den Basketballerinnen der Syntaincs MBC: Im siebten Anlauf gelang es, eins der besten vier Teams zu schlagen. Nicht zuletzt, weil Taylah Simmons einen Sahnetag erwischte.

Das Basketballteam der Syntainics MBC hat in der Frauen-Bundesliga gegen den Tabellendritten Saarlouis Royals einen Heimerfolg gefeiert. Nach Verlängerung setzte sich das Team von Trainer Timur Topal mit 87:82 (72:72, 35:36) durch. Taylah Simmons überragte mit 30 Punkten und erzielte eine Karrierebestleistung in der DBBL.

In der packenden Partie vor 500 Zuschauern liefen die Lions meist einem Rückstand hinterher, der zeitweise bis auf acht Punkte anwuchs (24:32). In der 35. Minute gelang Emma Stach das 64:64, und Simmons brachte den MBC mit 67:66 in Front. Die Führung wuchs weiter, bis auf 72:68. Doch Saarlouis gelang noch der Ausgleich. In der Verlängerung machte River Baldwin den Unterschied. Mit vier Punkten und drei Rebounds zog sie den Gästen den Zahn.

Taylah Simmons (li.) lieferte ab, holte 30 Punkte für den MBC.

Jetzt geht es zum Deutschen Meister

Lions-Headcoach Timur Popal war nach dem Spiel begeistert: "Wir freuen uns über diesen Sieg gegen einen sehr starken Gegner. Wir sind mit enorm viel Willen aufgetreten und haben nie aufgegeben, als der Gegner immer wieder leicht davongezogen ist. Wir konnten dann auch die Führung behaupten, was uns in knappen Spielen zuletzt nicht gelungen ist. Insgesamt war es ein toller Kampf, dafür kann ich meine Spielerinnen nur beglückwünschen." Weiter geht es für den MBC am 16. Februar. Dann geht es zum amtierenden Deutschen Meister Alba Berlin.

