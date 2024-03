Fußball | Regionalliga Sieben Regionalligisten beantragen die Drittliga-Lizenz Stand: 06.03.2024 12:45 Uhr

Rein sportlich ist es aktuell eher ein Dreikampf um den einen Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Aber gleich sieben Teams der Regionalliga Nordost haben die Lizenz für die höhere Spielklasse beantragt, auch Carl Zeiss Jena.

Sieben Teams der Regionalliga Nordost haben die Lizenz für die 3. Liga beantragt. Neben dem Greifswalder FC, dem BFC Dynamo, Energie Cottbus, VSG Altglienicke, Viktoria Berlin und dem SV Babelsberg, hat auch der achtplatzierte FC Carl Zeiss Jena die Unterlagen abgegeben.

Jena will Spielern Perspektive zeigen

Geschäftsführer Patrick Widera begründete den kostspieligen und überraschenden Schritt in der "Ostthüringer Zeitung" damit, dass "das neue Team auf der Geschäftsstelle so Erfahrungen sammeln kann". Die Lizenzierung sei für den Club eine Standortbestimmung. Zudem sei dieser Schritt auch ein Zeichen an die Spieler, dass der Club den Aufstieg in der Perspektive anpeilen wolle. Aktuell liegt Jena bei einem Spiel Rückstand 18 Punkte hinter Spitzenreiter Greifswalder FC.

Jenas Geschäftsführer Patrick Widera

Greifswald hätte "Heimspiele" in Lübeck

Der Spitzenreiter aus Greifswald will hoch, muss aber bei einem möglichen Aufstieg ins fast 200 Kilometer entfernte Lübeck umziehen. Das Volksstadion in Greifswald entspricht nicht den Vorgaben des DFB. Auch der BFC Dynamo wird im Falle eines Aufstiegs nicht in Hohenschönhausen spielen können. Stattdessen ist ein Umzug ins für die EM im Sommer fitgemachte Mommsenstadion wahrscheinlich. Ähnlich wäre es bei Viktoria Berlin.

Die "Heimspiele" der Greifswalder würden in der Arena in Lübeck stattfinden.

25 Team wollen hoch - erste Bescheide im April

Insgesamt haben neben den 20 Drittligisten auch 25 Teams aus den Regionalligen einen Antrag zur Erstellung einer Lizenz gestellt. In Bayern wollen nur zwei Teams hoch, die Würzburger Kickers als Tabellenführer und die U23 des FC Bayern München. Im April sollen die Klubs vom DFB erste Bescheide erhalten. "Darin wird dem jeweiligen Bewerber die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit bestätigt oder mitgeteilt, ob er Bedingungen und/oder Auflagen zu erfüllen hat", heißt es auf der Internetseite des Verbandes. Die finale Entscheidung fällt nach Ausgang der sportlichen Entscheidungen sowie Ablauf der Frist zur Bedingungserfüllung. Das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2024/2025 wird dann im Juni feststehen.

red