Boxen SES-Boxer Deines kassiert schmerzhafte Niederlage gegen Ramirez

Während sich bei der SES-Box-Gala in Magdeburg Roman Fress und Marlon Dzemski ins Rampenlicht boxten, ist Adam Deines schon einen Schritt weiter. Im Halbschwergewicht träumt er von einem WM-Kampf und wollte diesem beim Auswärtsspiel in Venezuela gegen Albert Ramirez einen Schritt näher kommen. Doch daraus wurde nichts.

Adam Deines, Halbschwergewichts-Boxer aus Salzgitter, kehrt mit einer Niederlage vom Gastspiel in Südamerika zurück. Der 33-Jährige vom Magdeburger SES-Boxstall verlor in der Nacht zu Sonntag (25. August 2024) in der Hafenstadt La Guaira gegen den ungeschlagenen und in allen Weltranglisten gut platzierten Albert Ramirez.

Zwei Niederschläge in der siebten Runde

Deines kassierte in der siebten Runde nach wenigen Sekunden einen Treffer an der Schläfe und wurde angezählt. Er rappelte sich auf, war aber chancenlos, weil Ramirez gnadenlos den Vorwärtsgang einlegte und den Deutschen weiter bearbeitete. Als sich Deines nicht aus der Ecke befreien konnte, erwischte in sein Kontrahent erneut am Ohr. Deines sank zu Boden, blickte zu seinem langjähriger Begleiter und Trainer, Vitali Boot, und wurde nach dem zweiten Niederschlag aus dem Kampf genommen.

Adam Deines kniet im Ring, wird angezählt und aus dem Kampf genommen.

Ramirez bleibt ungeschlagen

Für Ramirez war es der 19. Sieg im 19. Kampf, davon endeten 16 vorzeitig. Für Deines war es die dritte Niederlage. Richtig viel Glück hatte der Magdeburger in seiner Karriere bisher nicht. Immer wieder wurden Kämpfe abgesagt, weil seine Gegner krank oder verletzt waren. Auch der Fight gegen Ramirez sollte eigentlich schon im Mai steigen. Damals war der Kampf in Kanada geplant. Beim Nachholtermin in Ramirez‘ Heimat Venezuela war Deines im Vorfeld guter Dinge, im Ring dann tapfer, aber letztendlich chancenlos.

Deines verpasste damit die große Chance, sich in den Weltranglisten erneut nach oben zu boxen, dagegen darf sein 31-jähriger Kontrahent nun endgültig auf einen WM-Ausscheidungskampf hoffen.

