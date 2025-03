Skispringen | Weltcup in Lahti Selina Freitag zum Abschluss wieder Zweite - Prevc überragend Stand: 21.03.2025 18:13 Uhr

Der letzte Skisprung-Weltcup der Saison endete wie der vorletzte: Selina Freitag aus Oberwiesenthal flog erneut auf Rang zwei - hinter Ausnahmeathletin Nika Prevc. Für die Sächsin ist es nicht der erste zweite Platz.

Beim letzten Skisprung-Weltcup der Saison hat Selina Freitag erneut Rang zwei belegt - bereits zum zehnten Mal in ihrer Karriere. Den Sieg in Lathi ließ sich am Freitag wieder einmal Ausnahmespringerin Nika Prevc nicht nehmen.

Die Slowenin dominierte die Konkurrenz wie schon am Tag zuvor und feierte ihren zehnten Sieg in Serie. Damit egalisierte sie den Rekord der Japanerin Sara Takanashi aus der Saison 2015/2016. Prevc kam auf 328,8 Punkte, die Oberwiesenthalerin auf 277,4. Rang drei in Finnland belegte Ema Klinec (274,4 Punkte) aus Slowenien.

cke