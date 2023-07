Fußball | Voting Seidemann, Ballo und Schuler bewerben sich um den ersten "Volltreffer" der neuen Saison Stand: 31.07.2023 09:54 Uhr

Wir suchen den ersten "Volltreffer"-Schützen der neuen Saison – zur Auswahl stehen der von Kay Seidemann vollendete Erfurter Spielzug zum 2:0 gegen Hansa II, Abou Ballos Lok-Siegtreffer oder Luca Schulers FCM-Führung.

Vorschlag A: Kay Seidemann (FC Rot-Weiß Erfurt)

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich zum Regionalliga-Saisonauftakt gegen Aufsteiger Hansa Rostock II lange schwergetan, ehe zwei Joker mit Beginn der Schlussviertelstunde die Weichen auf Sieg stellten. Vor allem die 2:0-Vorentscheidung ragte vor den fast 6.000 Fans im Steigerwaldstadion heraus – kaum 60 Sekunden nach Maximilian Pronichevs Führungstor erspähte Artur Mergel den durchstartenden Kay Seidemann und spielte jenen feinen Vertikalball in die Lücke, den Seidemann im Anschluss eiskalt flach links einschob (76.).

Vorschlag B: Abou Ballo (1. FC Lok Leipzig)

Als am Freitagabend im Leipziger Bruno-Plache-Stadion tief in der Nachspielzeit schon alles auf ein Remis zwischen dem 1. FC Lok und der VSG Altglienicke hindeutete, verlängerte Lok-Kapitän Djamal Ziane einen Befreiungsschlag per Kopf in den Lauf des eingewechselten Will Siakam, der die perfekte Eingabe für den erst fünf Minuten zuvor gekommenen Abou Ballo auflegte – Linksfuß Ballo verlängerte im Fallen mit dem Innenspann unter die Latte zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer der Blau-Gelben.

Vorschlag C: Luca Schuler (1. FC Magdeburg)

Fast zehn Monate musste sich Luca Schuler gedulden, ehe dem Angreifer des 1. FC Magdeburg endlich der zweite Zweitliga-Treffer seiner Karriere gelingen sollte. Am 1. Spieltag der Spielzeit 2023/24 war es endlich soweit. Schuler – in der Vorsaison aufgrund eines Ermüdungsbruchs monatelang zum Zuschauen verdammt – entledigte sich im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden nach Jason Cekas Vorlage mit einem gekonnten Haken von Gegenspieler Aleksandar Vukotic und vollendete dann aus 14 Metern punktgenau ins lange Eck (29.). Dennoch reichte es trotz dieses Führungstors nur zu einem 1:1 gegen den Aufsteiger.

Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 3. August, 10 Uhr