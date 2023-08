Handball | Testspiel SCM gewinnt ersten Test: Sieg gegen Bergischen HC Stand: 01.08.2023 21:05 Uhr

Der SC Magdeburg hat sein erstes Spiel der Vorbereitung gewonnen. In Calbe setzte sich der Champions-League-Sieger am Dienstagabend trotz einiger Probleme gegen Bundesligakonkurrent Bergischer HC mit 34:31 durch.

Der SCM startete gut (2:0) und baute seine Führung in der 8. Minute auf vier Tore aus. Mit zunehmender Spieldauer wurden der BHC aber stärker und verkürzte den Rückstand sukzessive. Die Magdeburger zeigten indes einige Unkonzentriertheiten bei den Anspielen am Kreis und im Abschluss. Der Bergische HC nutzte dies und ging in der 23. Minute erstmals in Führung (15:14), die auch bis zur Pause verteidigt wurde (18:17).

Magdeburg zieht nach der Pause davon

Nach dem Wechsel erhöhte der SCM die Schlagzahl und eroberte schnell die Führung zurück. In der 40. Minute lag das Team von Trainer Bennet Wiegert mit vier Toren in Front (24:20). Wie in der ersten Hälfte kämpfte sich der BHC erneut heran (29:29/55.), profitierte dabei vom starken Auftritt von Keeper Christopher Rudeck, der mit einigen guten Paraden glänzte. Im Schlussspurt behielt der SCM jedoch die Nerven und zog wieder entscheidend davon.

Nächster Test gegen DRHV

Im nächsten Testspiel treffen die Magdeburger am 8. August in Aschersleben auf Zweitligist Dessau-Roßlauer HV 06.

red