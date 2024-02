Handball | Champions League SCM auf internationalem Parkett gefordert – 30. Sieg in Serie? Stand: 15.02.2024 08:31 Uhr

Weiter geht's für den SC Magdeburg in der Champions League. Am Donnerstagabend endet auch in der "Königsklasse" die EM-Pause. Der SCM könnte einen besonderen Sieg feiern.

Gelingt dem SC Magdeburg am Donnerstagabend ein Jubiläumssieg? Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga peilt am Donnerstagabend (20.45 Uhr im Live-Ticker und in der "Sport im Osten"-App live in Ausschnitten hören) den 30. Sieg in Serie an. In der Champions League muss das Team von Coach Bennet Wiegert gegen den polnischen Klub Wisla Plock ran.

Bennet Wiegert hat mittlerweile einen recht imposanten Glücksbart - rasiert wird erst nach der ersten Niederlage.

SC Magdeburg will Playoffs umgehen

Im sechsten Duell in den vergangenen zwei Jahren gegen Plock geht es aber nicht nur um die SCM-Siegesserie und damit auch um den mittlerweile wild wuchernden Erfolgsbart von Trainer Bennet Wiegert. Der SCM will auch seinen zweiten Platz in der Champions-League-Gruppe B festigen. Mit diesem zweiten Rang würde der Champions-League-Titelverteidiger die Playoffs um die Viertelfinals umgehen. "Das könnte ein Riesenvorteil sein", so Coach Wiegert.

Direkt nach dem überzeugenden 39:24-Sieg von Sontag gegen Melsungen blickte Wiegert auf das Duell mit Plock. Und obwohl die Polen mit 6:14 Punkten deutlich hinter dem SCM (16:4) stehen. Und obwohl das Hinspiel in Polen mit 28:26 an die Sachsen-Anhalter ging, warnt Wiegert: "Plock ist super unangenehm. Das wird alle unsere Reserven benötigen."

