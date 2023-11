Schwimmen Schwimm-Bundestrainer Berkhahn schlägt Alarm - DSV wehrt sich Stand: 23.11.2023 12:30 Uhr

Bundestrainer Bernd Berkhahn hat den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in einem Interview in Sachen "Struktur" und "Führung" heftig kritisiert. Der DSV reagierte prompt und ging in die Offensive.

Bundestrainer Bernd Berkhahn hat die Führung des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) heftig kritisiert. Im ARD-Morgenmagazin sagte der 52 Jahre alte Trainer vom SC Magdeburg, dass der DSV "derzeit definitiv ein Strukturproblem" und ein "großes Führungsproblem" hat. "Es wird strukturell nicht gearbeitet, perspektivisch nicht gearbeitet. Wir haben sehr, sehr viel Zeit verloren in den letzten Jahren und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, um den Verband wieder auf ein gutes Niveau zu heben", so Berkhahn weiter.

Tiefes Loch in DSV-Kassen?

Der DSV hatte sich zuletzt unter anderem mit dem früheren Wasserspringer Jan Hempel, der jahrelangen sexuellen Missbrauch durch seinen Trainer erleiden musste, auf eine hohe Vergleichszahlung geeinigt.

Das Geld würde dem DSV nun fehlen, so Berkhahn. "Wenn nicht unmittelbar in der Durchführung von Maßnahmen im Leistungssport - die sind jeweils bundesfinanziert - aber doch zum Beispiel im Management fehlen Positionen und Stellen, die einfach wegrationalisiert wurden".

Die Einigung im Fall Hempel hat den DSV viel Geld gekostet. (Archiv)

Auswirkungen für den Leistungssport

Nach Ansicht des Coaches, der unter anderem Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock in Magdeburg trainiert, wirken sich die Probleme im Verband auch auf den Leistungssport und die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris aus. "Wir versuchen natürlich für die Leistungsträger irgendwo ein ruhiges Fahrwasser zu schaffen, damit sie gut in die Spiele kommen. Aber letztendlich kann man nicht davon sprechen, dass wir eine strukturierte und professionelle Vorbereitung fahren dazu", sagte er.

Verband weist Kritik zurück

Der DSV äußerte sich auf Anfrage der ARD schriftlich und wies die Vorwürfe zurück. Die Olympia-Vorbereitungen verliefen "professionell und planmäßig". Von Dezember an seien im Management und in der Geschäftsstelle wieder "alle Planstellen besetzt", heißt es weiter.

ten/dpa