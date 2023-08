Fußball | Regionalliga Schwere Verletzung: Erfurts Torjäger Hajrulla fällt zwei Monate aus Stand: 21.08.2023 11:55 Uhr

Der Sieg von Rot-Weiß Erfurt gegen Chemie Leipzig letzte Woche war teuer erkauft. Wie sich jetzt bei einer MRT-Untersuchung herausstellte, hat sich Torjäger Romario Hajrulla so schwer verletzt, dass er mindestens zwei Monate ausfällt.

Schlechte Nachricht für den FC Rot-Weiß Erfurt. Torjäger Romario Hajrulla wird dem Regionalligisten für lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie eine MRT-Untersuchung ergab, hat sich der Mittelstürmer schwer verletzt und wird zwei Monate ausfallen.

Passiert war es beim Regionalligaspiel gegen Chemie Leipzig (4:2) am Mittwoch (16. August), als der Mittelstürmer nach der Pause von Leipzigs Lucas Surek böse von den Beinen geholt wurde. Der Albaner musste ausgewechselt werden und verfolgte das Spiel mit bandagiertem Fuß und Kühlakku auf der Bank.

Diagnose: Außenband gerissen, Innenband angerissen

Wie Sport im Osten von Erfurts Trainer Fabian Gerber erfuhr, hat jetzt eine MRT-Untersuchung genauen Aufschluss über die Verletzung gegeben. Und die ist niederschmetternd. Die Diagnose lautet: Außenband gerissen, Innenband angerissen. "Romario ist jetzt mit Krücken unterwegs und muss die Füße stillhalten", sagte Coach Gerber und ergänzte: "Er wird wohl mindestens zwei Monate ausfallen."

Foul von Lucas Surek an Romario Hajrulla.

Seaton kein "völlig adäquater Ersatz für Hajrulla"

Beim 4:0 Erfolg gegen den BAK in Berlin am Sonnabend (19. August) sprang Michael Seaton für Hajrulla in die Bresche und erzielte glatt zwei Treffer. "Ein völlig adäquater Ersatz für Hajrulla kann er aber nicht sein", bekräftigte Gerber.

Gerber hofft auf Seidemann-Einsatz gegen Zwickau

Auch Kay Seidemann fehlte in Berlin wegen einer Verletzung aus dem Chemie-Spiel. "Ich hoffe aber, dass er am Sonntag gegen Zwickau wieder einsetzbar ist", so der 43-jährige RWE-Trainer.

jmd