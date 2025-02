Handball | Bundesliga SC Magdeburg stoppt Tabellenführer Melsungen Stand: 16.02.2025 17:06 Uhr

Der Erfolgslauf der MT Melsungen ist vorbei: Der SC Magdeburg fügte den Hessen nach einer starken Vorstellung die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen in Serie zu.

Der SC Magdeburg hat den Erfolgslauf der MT Melsungen sensationell gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich gegen den Spitzenreiter im Topspiel der Handball-Bundesliga mit 29:28 (16:13) durch. Damit verkürzten die Magdeburger, die drei Spiele weniger absolviert haben als Melsungen, den Rückstand zum Tabellenführer auf neun Punkte.

Musche bester Werfer des SCM

Zuvor hatten die Nordhessen sieben Spiele in Folge gewonnen. Ihre letzte Niederlage hatten sie ebenfalls in Mitteldeutschland kassiert: beim ThSV Eisenach im November. Nun war es Matthias Musche, der als erfolgreichster Werfer des SCM den größten Anteil an der Magdeburger Revanche für die 23:31-Pleite im Hinspiel hatte. Auch Torwart Nikola Portner stach mit zehn Paraden heraus.

Von Beginn an zeigten die Magdeburger eine starke Vorstellung. Sie machten im Deckungsverbund die Räume eng und zeigten sich im Angriffsspiel kombinationsstark und treffsicher. So erarbeiteten sie sich nach einer umkämpften und ausgeglichenen Anfangsphase (4:4, 8.) recht zügig einen Vorsprung (7:4, 13.). Derweil ließen die Gäste teils große Lücken in der Abwehr und luden die Magdeburger immer wieder ein. So konnten diese den Abstand zeitweise sogar vergrößern und waren auch zur Halbzeitpause noch mit drei Toren vorn.

SCM behält in der Schlussphase die Nerven

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der SCM die Hessen zunächst auf Distanz (21:17, 42.). Dann aber verkürzten die Gäste schrittweise und kamen in der 56. Minute durch Elvar Örn Jonsson zum Ausgleich. Doch die Magdeburger behielten in der Schlussphase die Nerven, gingen wieder in Führung und brachten den Vorsprung schließlich über die Ziellinie.

mze