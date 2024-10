Donnerstag gegen Kielce Der SC Magdeburg im Dauereinsatz Stand: 09.10.2024 15:35 Uhr

Das Pensum des SC Magdeburg hat es in sich: Montag, Donnerstag und Samstag sind in dieser Woche SCM-Spieltage. Als nächstes geht es gegen einen polnischen Top-Klub.

Wenn man, so wie der SC Magdeburg, in diesen Tagen im Reise- und Spielestress ist, kann man schonmal mit den Gegnern durcheinanderkommen. So geschehen SCM-Coach Bennet Wiegert am Montag in der Bundesliga-Partie gegen FrischAuf Göppingen (31:24). Der Trainer war in der Partie so durcheinander, "dass ich Lukas Mertens im Spiel etwas zugeworfen habe, das und das passiert jetzt, der mich komisch angeschaut hat und ich merke, scheiße, das war schon Kielce. Das hat jetzt gar nicht zu Göppingen gepasst."

Wiegert: "Mentale Mammutaufgabe"

Gegen den polnischen Vertreter Kielce geht es nun am Donnerstag (20.45 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der "Sport im Osten"-App). Es ist bereits das elfte Pflichtspiel des SCM seit Saisonbeginn Ende August. Allein in dieser Woche stehen drei Partien an, zwölf in einem Monat, dazu kommt das Reiseprogramm. Vor einer Woche weilte der Champions-League-Sieger noch bei der Klub-WM in Ägypten. "Das ist eine mentale Mammutaufgabe für die Spieler", weiß Wiegert.

Erinnerungen an Viertelfinale

Champions-League-Gegner Kielce ist zwar mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Doch Wiegert warnt: "Damit zu rechnen, dass wir das hier locker erledigen, das können wir vergessen", sagt der Coach und verweist auf das Champions-League-Viertelfinale im Frühjahr. Erst im Siebenmeterwerfen setzte sich der SCM durch und zog ins Final Four ein: "Wer sich an das letzte Aufeinandertreffen hier erinnern kann, das war eines der spektakulärsten und emotionalsten Spiele, die ich hier erlebt habe."

Fragezeichen hinter Kristjansson, Lagergren und Musche

Unklar ist noch, wen Wiegert gegen den polnischen Spitzenklub spielen lassen kann: Gisli Kristjansson und Albin Lagergren sind nach dem Göppingen-Spiel angeschlagen. "Nach meiner Einschätzung wird ein Einsatz schwierig", so der Coach, der wahrscheinlich ebenso auf Matthias Musche verzichten muss. Dafür konnte zuletzt Philipp Weber sein Comeback geben.

Wiegert: "Sieg ist bestes Teambuilding"

Wiegert kann dem eng gesteckten Programm aber auch etwas Gutes abgewinnen. Schließlich hat sein Team die Chance, sich aller paar Tage ein Erfolgserlebnis zu holen. "Ich bin kein Fan von Hochseilgarten. Meine Erfahrung, die beste teambildende Maßnahme ist immer ein Sieg." Das gilt auch, wenn der Trainer manchmal mit den Gegnern durcheinanderkommt.

