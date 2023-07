Handball | Bundesliga SC DHfK zum HBL-Auftakt gegen Füchse – Ostduell gegen SC Magdeburg live im MDR Stand: 14.07.2023 13:53 Uhr

Der SC DHfK Leipzig darf sich auf einen namhaften Gegner zum Auftakt in die neue Saison der Handball-Bundesliga freuen. Derweil geht Vizemeister SC Magdeburg als klarer Favorit in die erste Partie. Aufsteiger ThSV Eisenach startet mit einem Heimspiel. Das Ostduell zwischen Leipzig und Magdeburg zeigt der MDR am 24. September im TV und Livestream.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig starten direkt mit einem Novum in die neue Bundesliga-Spielzeit – die Grün-Weißen sind als erster Club Gastgeber des neu eingeführten Montagsspiels. Am 28. August empfängt das Team von Trainer Runar Sigtryggsson um 19 Uhr den EHF-European-League-Sieger Füchse Berlin. Das geht aus den am Freitag (14. Juli) veröffentlichen Spielplänen der ersten neun HBL-Spieltage hervor. Künftig wird auch freitags und montags gespielt. Durch die neuen Termine erstrecken sich die Spieltage über fünf Tage von Donnerstag bis Montag.

Magdeburg früh gegen Topgegner

Vizemeister SC Magdeburg startet bereits am Freitag (25. August) mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar, die die vergangene Saison als 16. nur knapp über den Abstiegsrängen abgeschlossen hatte. Schon am 2. und 3. Spieltag warten auf den SCM dann die ersten Gradmesser: Am 3. September empfängt das Team von Trainer Bennet Wiegert die SG Flensburg-Handewitt, nur drei Tage später steht das Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin an. Das erste von zwei Bundesliga-Duellen gegen Rekordmeister Kiel findet am 7. Spieltag (30. September) in der heimischen GETEC-Arena statt.

Schon am 3. Spieltag trifft der SC Magdeburg mit Michael Damgaard auf Flensburg-Handewitt.

Ostduell SC DHfK vs. SCM live bei Sport im Osten

Das erste Ostduell zwischen Leipzig und Champions-League-Sieger Magdeburg steigt am 6. Spieltag. Anwurf in Leipzig ist am Sonntag (24. September) um 16 Uhr. Sport im Osten überträgt die Partie im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de. Der nächste Heimkracher für den SC DHfK folgt kurz darauf, wenn am 9. Spieltag (14. Oktober) der THW Kiel in die Messestadt kommt. Das Heimspiel gegen den Rekordmeister wird zur Primetime am Samstag um 18 Uhr live in der ARD übertragen. In der vergangenen Saison hatte Leipzig Kiel im Rückspiel eine überraschende Niederlage zugefügt.

Eisenach zum Auftakt gegen den BHC

Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach darf sich zum Auftakt auf ein Heimspiel vor den eigenen Fans freuen. Die Thüringer empfangen am Samstag (26. August) den Bergischen HC. Erst am 13. Spieltag (16. bis 19. November) kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem SC Magdeburg. Das Duell gegen Leipzig ist auf das Wochenende 7. bis 10. Dezember terminiert, eine Woche später steigt das Heimspiel gegen Kiel.

