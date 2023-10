Handball | Bundesliga SC DHfK vs. THW Kiel: Nächste Klatsche oder neuer Coup? Stand: 12.10.2023 19:34 Uhr

Für die Handballer vom SC DHfK Leipzig ist die Pleite in Flensburg kaum abgehakt, da steht am Samstag das nächste Saison-Highlight an: Die Sachsen empfangen den deutschen Rekordmeister THW Kiel. Für Chefcoach Sigtryggsson ist es das Duell gegen das "Jahrhunderteam", gegen das den Leipzigern bereits in der vergangenen Saison eine Überraschung gelang.

Ab 16 Uhr wird es am Samstag (live im TV, Audiostream und Ticker) auf der Leipziger Platte heiß hergehen. In der ausverkauften Arena wollen die Grün-Weißen die schmerzliche Auswärtsklatsche gegen die SG Flensburg-Handewitt, in der die Leipziger die Partie nach 29 Minuten aus den Händen gaben, wettmachen. Allerdings wird dies kein leichtes Unterfangen, denn mit dem THW Kiel kommt nun der deutsche Rekordmeister an die Pleiße.

Kiel zeigt ungewohnte Schwächen

Dabei stehen die Vorzeichen für das Team von Trainer Runar Sigtryggsson gar nicht so schlecht, denn Kiel hat nach seinem personellen Umbau in der Liga überraschend drei seiner sieben Spiele verloren (30:35 gegen Melsungen, 27:28 gegen Flensburg und 31:34 gegen Magdeburg). Zudem kam das vorzeitige Aus im DHB-Pokal, als Wetzlar in der 3. Runde in Kiel mit 32:31 die Oberhand behielt. Dafür überzeugten die Zebras parallel in der Champions League, wo bisher alle vier Spiele gewonnen werden konnten.

Sigtryggsson fordert mannschaftliche Geschlossenheit

Trotz des holprigen THW-Starts in der Bundesliga gehen die Leipziger am Samstag als Außenseiter in den Handball-Knaller. "Es kommt die beste Mannschaft des Jahrhunderts auf uns zu. Sie haben die Krise überwunden, Selbstvertrauen getankt und viele gute Spieler an Bord", sagte Chefcoach Sigtryggsson am Donnerstag auf der Pressekonferenz. "Für uns geht es darum, dass wir uns nach dem Spiel gestern in Flensburg steigern und eine Antwort auf dem Feld geben." Aus Sicht des Trainers bedarf es am Samstag vor allem an mannschaftlicher Geschlossenheit und guten Leistungen in allen Mannschaftsteilen. Der Fokus liege dabei besonders auf dem "Positionsspiel im Angriff, womit wir in Flensburg unsere Schwierigkeiten hatten", ergänzte Sigtryggsson.

Gute Erinnerungen an Spiel in Kiel

Auch wenn die Leipziger bislang noch nie ein Heimspiel gegen Kiel gewinnen konnten, haben die Messestädter bei den Zebras in der vergangenen Saison den Spieß umgedreht und in der Ostseehalle ein packendes Duell am Ende mit 34:31 gewonnen. Um erneut so einen Erfolg einzufahren, braucht es "ein gutes Spiel von uns", denn "wir wollen das natürlich wiederholen", hofft Sigtryggsson.

Vergangene Saison: Die Leipziger Marko Mamic (14) und Simon Ernst (5) gegen Steffen Weinhold (THW Kiel, 13). Am Ende siegten die Sachsen in Kiel mit 34:31

Sportschau-Experte Dominic Klein: Kiel hat das "Sieger-Gen"

Das mit Spannung erwartete Duell wird auch der ehemalige THW-Spieler Dominic Klein als Sportschau-Experte verfolgen. Er weiß genau, dass es nicht einfach wird, gegen die Kieler mit ihrem "Sieger-Gen" nach ihrer Schwächephase erfolgreich zu bestehen.

Handball-Experte bei der Sportschau: Dominik Klein spielte zehn Jahre für den THW Kiel

"Als Sportler willst du immer gleich die nächste Chance nutzen, um es besser machen zu können. Und der THW Kiel ist in der Lage, jedes Spiel ernst zu nehmen und auch auswärts die Punkte einzufahren. Ich kenne das selbst als ehemahliger THW-Spieler, da gilt es jetzt hinzufahren, zwei Punkte abzuholen und wieder nach Hause zu fahren. Das mag sehr arrogant klingen, aber dieses Mindset ist da, seinen Job zu machen, um sich dann wieder auf die nächsten Aufgaben konzentrieren zu können", sagte Klein im SpiO-Talk.

red