Handball | Bundesliga Saisonziel Europa: SC DHfK Leipzig startet in die Vorbereitung Stand: 15.07.2023 16:01 Uhr

Nach knapp fünf Wochen sind die Handballer des SC DHfK Leipzig unter Cheftrainer Runar Sigtryggsson wieder ins Training eingestiegen. Mit dabei auch Rückkehrer und Hoffnungsträger Franz Semper, der aus den Saisonzielen keinen Hehl macht.

Zu ungewöhnlicher Zeit hat DHfK-Trainer Runar Sigtryggsson seine Schützlinge am Samstag (15. Juli) zur ersten Trainingseinheit in Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga antreten lassen. Da im Laufe des Tages Temperaturen um die 35 Grad erwartet wurden, standen schon um acht Uhr morgens die ersten Laufeinheiten an. Später ging es dann in die Halle, wo ein paar lockere Übungen absolviert wurden.

Neuzugänge um Semper mit dabei

Mit dabei auch die drei Neuzugänge: Rechtsaußen Moritz Strosack von Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten, Torwart Domenico Ebner (Hannover-Burgdorf) und natürlich Eigengewächs Franz Semper, der nach drei Jahren in Flensburg nach Leipzig zurückkehrte. Zweifelsohne ist der 26-jährige Rückraumspieler der Königstransfer des SC DHfK in diesem Sommer. Semper, der einen Vertrag bis 2026 erhielt, soll der Mannschaft neuen Schub im Kampf um die Europapokalplätze geben, die der Verein bereits im vergangenen Jahr als Ziel ausgegeben hatte. Geschäftsführer Karsten Günther hatte schon bei Sempers Transfermeldung im April betont, dass man sich durch den früheren Nationalspieler "neue Impulse" für das Team erhofft.

DHfK-Cheftrainer Runar Sigtryggsson mit den drei Neuzugängen Franz Semper, Domenico Ebner und Moritz Strosack (v.l.)

Wir wollen nach Europa. Franz Semper | Bild

Klar ist, dass die kommende Spielzeit deutlich erfolgreicher gestaltet werden soll. In der vergangenen Saison zitterten die Grün-Weißen zwischenzeitlich um den Klassenerhalt, was dem langjährigen Cheftrainer André Haber Ende Oktober 2022 den Job kostete. Mit Sigtryggsson kam zwischenzeitlich zwar der Erfolg zurück (u.a. Siege gegen Kiel und Magdeburg), infolge einer zweimonatigen Pleitenserie im Saisonendspurt und Platz elf in der Endabrechnung waren die anvisierten Europapokalplätze aber dann doch weit entfernt. Geht es nach Semper, dessen Zeit in Flensburg von Verletzungen überschattet war, soll sich das nun ändern. "Wir wollen nach Europa. Das ist auch ganz klar ein Ziel von mir in den nächsten Jahren", sagte der gebürtige Bornaer der Bild. "Ich will meine Karriere hier nicht austrudeln lassen, sondern auf jeden Fall noch mal angreifen."

Kristjansson und Mamic nach Verletzungen zurück

Neben Strosack, Ebner und Semper begrüßte Sigtryggsson aber noch zwei weitere gefühlte Neuzugänge. Rückraumspieler Viggo Kristjansson, der die letzten zehn Saisonspiele mit einem Adduktorenabriss fehlte, kehrte genauso wie Marko Mamic nach seinem Kreuzbandriss zurück. So stand Sigtryggsson am Samstag der komplette Kader zur Verfügung. Auch U21-Weltmeister Mika Sajenev war schon wieder mit dabei. Mit Patrick Wiesmach, Torwart Mohamed El-Tayar, Sime Ivic, Lovro Jotic und Niclas Heitkamp (Leihe zum ThSV Eisenach) hatte fünf Akteure den Verein im Sommer verlassen.

Bevor es in der ersten Augustwoche für den SC DHfK ins Trainingslager nach Dänemark geht, steht am 26. und 28. Juli zunächst noch der Sachsencup gegen Drittliga-Aufsteiger EHV Aue und dessen künftigen Ligakonkurrenten HC Elbflorenz mit Ex-Leipzig-Trainer Haber an. Zwischen dem 11. und 13. August gastieren die Leipziger bei einem internationalen Turnier im polnischen Plock. Am 18. August steht die Generalprobe gegen Zweitligist VfL Potsdam an, ehe am 28. August der Bundesligauftakt mit dem Heimspiel-Kracher gegen European-League-Sieger Füchse Berlin steigt.

jsc