Fußball | "Volltreffer" RWE-Angreifer Seidemann schnappt sich die erste Wochen-Krone der Saison Stand: 03.08.2023 12:12 Uhr

Fast 5.000 Stimmen sind beim Voting zum ersten "Volltreffer der Woche" in dieser Saison abgegeben worden. Die meisten dabei sammelte das entscheidende Tor des Erfurter Angreifers Kay Seidemann gegen Rostock II.

Kay Seidemann ist der erste Sieger des "Volltreffers der Woche" der neuen Saison. 2.138 der insgesamt abgegebenen 4.930 Stimmen (43 Prozent) fielen auf das Tor des Angreifers zum entscheidenden 2:0 für Rot-Weiß Erfurt im Regionalliga-Eröffnungsspiel gegen Hansa Rostock II. Kaum 60 Sekunden nach Maximilian Pronichevs Führungstor hatte Artur Mergel den durchstartenden Seidemann mit einem feinen Vertikalball in die Lücke erspäht, den der RWE-Joker im Anschluss eiskalt flach links einschob (76.).

Ballo und Schuler landen auf den Plätzen

Abou Ballo, dem nach punktgenauer Eingabe von Will Siakam der späte 2:1-Siegtreffer für den 1. FC Lok Leipzig gegen Altglienicke gelungen war, landete mit 1.700 Stimmen (35 Prozent) auf Rang zwei des Online-Votings. Mit dem dritten Platz musste sich Luca Schuler (1.092 Stimmen/22 Prozent) begnügen. Der Angreifer hatte den 1. FC Magdeburg beim 1:1 in Wiesbaden mit einer starken Einzelaktion in Führung gebracht.

Das Abstimmungsergebnis auf einen Blick

Die Abstimmung lief bis Donnerstag, 3. August, 10 Uhr