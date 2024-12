Leichtathletik | Mittelstrecke Robert Farken kehrt SC DHfK Leipzig den Rücken Stand: 02.12.2024 09:10 Uhr

Herber Verlust für das Leichtathletikzentrum des SC DHfK Leipzig: Mittelstreckenläufer Robert Farken hat sich in die USA verabschiedet. Zudem geht Sprinter Marvin Schulte ab sofort für den ASV Köln an den Start.

"Ich fühle, dass das hier der Ort ist, an dem ich den Schritt ins nächste Level schaffen und meine Träume wahr werden lassen kann", schrieb Robert Farken unlängst auf seinem Instagram-Account. Dieser Ort ist Boulder/Colorado in den USA und nicht länger Farkens Heimatstadt Leipzig. Das bestätigte nun auch sein bisheriger Verein SC DHfK Leipzig.

Robert war "ein Gesicht unseres Vereins"

Der von Diskusolympiasieger Robert Harting gemanagte 27-Jährige hat sich in den Rocky Mountains der namhaften Läufergruppe des On Athletic Club von Trainer Dathan Ritzenheim angeschlossen. Er könne es kaum in Worte fassen, wie aufgeregt er sei, dort dabei zu sein, betonte Farken. Der amtierende Deutsche Meister über 800 und 1.500 Meter nahm sowohl an den Olympischen Spielen in Tokio als auch in Paris teil, verpasste dort aber jeweils den Sprung ins Finale. Seine persönlichen Bestzeiten liegen bei 3:32,10min (1.500m) und 1:45,60min (800m).



"Roberts Entscheidung macht uns traurig, er war ein Gesicht unseres Vereins und der Sportstadt Leipzig", sagte DHfK-Präsident Bernd Merbitz in einer offiziellen Klubmitteilung und detaillierte: "Wir haben versucht, ihn von einem Verbleib zu überzeugen, jedoch ohne Erfolg. Am Ende sind unsere finanziellen Mittel leider begrenzt und wir konnten uns nicht auf eine Lösung einigen, die auch fair mit Blick auf andere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler unseres Vereins gewesen wäre. Wir bedauern Roberts Entscheidung, aber wir respektieren sie."

Auch Marvin Schulte wird in Zukunft nicht mehr das Trikot des SC DHfK Leipzig tragen.

Marvin Schulte schließt sich ASV Köln an

Ebenso wird sich Marvin Schulte nicht mehr das DHfK-Trikot überstreifen. Der in letzter Zeit wiederholt von Verletzungen zurückgeworfene 25-Jährige hatte seine Heimatstadt Leipzig bereits im Vorjahr in Richtung Köln verlassen – nun folgt auch der offizielle Wechsel des früheren Deutschen Meisters zum Domstadtverrein ASV. "Wir wünschen Marvin viel Erfolg bei seinem neuen Verein und hoffen, dass er wieder an sein früheres Leistungsniveau anknüpfen kann", so Bernd Merbitz.

SpiO/pm