Biathlon | Weltcup Riethmüller verpasst Überraschung im Massenstart knapp

08.12.2024

Danilo Riethmüller hat beim Massenstart in Kontiolahti gezeigt, warum er in dieser Saison zurecht Teil des deutschen Weltcup-Teams ist. Am Ende fehlten dem gebürtigen Sachsen-Anhalter nur wenige Sekunden zum Podest.

Biathlet Danilo Riethmüller hat den zweiten deutschen Podestplatz der Saison knapp verpasst. Der 25-Jährige belegte im Massenstart beim Weltcup in Kontiolahti einen starken vierten Platz. Für Riethmüller war es das beste Ergebnis seiner Karriere. Bisher hatte er erst zwei Top-Ten-Platzierungen (7. und 9.) erreicht.

Französischer Doppelsieg

In seinem erst dritten Massenstartrennen über 15 km lag der Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach einem Schießfehler 6,1 Sekunden hinter dem Podium. Es triumphierte der Franzose Eric Perrot in 37:12,9 Sekunden (1) vor seinem Landsmann Quentin Fillon Maillet aus Frankreich (3/+9,1 Sekunden) und dem Norweger Sturla Holm Lägreid (2/+11,5). "Natürlich wäre es umso schöner gewesen, auf das Podest zu kommen. Aber ich habe von vorneherein gemerkt, dass mir etwas der Punch fehlt. Im Großen und Ganzen bin ich aber echt zufrieden", sagte Riethmüller in der ARD.

Justus Strelow (3/+1:08,8) wurde als Elfter zweitbester Deutscher, Philipp Nawrath (5/1:41,8) musste sich diesmal mit Rang 17 begnügen. Am Freitag hatte Nawrath im Sprint als Dritter noch für die erste deutsche Podestplatzierung des Winters gesorgt.

Hochfilzen nächste Stadion

Nach den Rennen in Kontiolahti geht es bereits am Freitag im österreichischen Hochfilzen weiter. Dort finden bis Sonntag erneut Sprintrennen, die erste Verfolgung des Winters und die Staffeln statt. Vor Weihnachten ist noch ein Weltcup in Le Grand Bornand geplant, ehe zum Start des neuen Jahres die deutschen Stationen Oberhof (9. bis 12.1.) und Ruhpolding (15. bis 19.1.) auf dem Programm stehen.

