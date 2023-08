Fußball | Abstimmung Riemers Näschen wird mit dem "Volltreffer der Woche" belohnt Stand: 17.08.2023 15:08 Uhr

Freistoß, Kopfballablage, Tor – Rudolstadts Marco Riemer bewies im Landespokal gegen Meuselwitz genau den richtigen Riecher. Als Lohn gibt es die Auszeichnung zum "Volltreffer der Woche".

Marco Riemer ist ein Fußballer, der mit allen Wassern gewaschen ist. Mittlerweile spielt der 35-Jährige Ex-Profi vom FC Carl Zeiss Jena in Rudolstadt und war im Thüringenpokal gegen den ZFC Meuselwitz nah an einer Überraschung. In der 87. Minute gelang ihm nach einem weiten Freistoß und einer Kopfballablage der umjubelte Ausgleich, weil er am langen Pfosten einfach goldrichtig stand und aus Nahdistanz vollendete. Am Ende gewann der Favorit nach Verlängerung mit 2:1.

Bei der aktuellen Wahl zum "Volltreffer der Woche" vereinte Riemer knapp die Hälfte aller Stimmen auf sich. 49 Prozent (3.354 Stimmen) votierten für sein Tor. Mit sechs Prozent dahinter (2.950 Stimmen) landete Blau-Weiß Farnstädts Alexander Swientek mit seinem 30-Meter-Hammer. Dani Olmos Geniestreich für RB Leipzig im Supercup gegen Bayern München wurde abgeschlagen Dritter (7 Prozent/495 Stimmen).

