Fußball | Bundesliga Rekordtransfer – RB Leipzig verkauft Gvardiol an Manchester City Stand: 02.08.2023 19:48 Uhr

Der nächste Leistungsträger verlässt RB Leipzig: Josko Gvardiol zieht es zu Champions-League-Sieger Manchester City. RB darf sich immerhin über eine Rekordablöse freuen. Und ein Nachfolger könnte bald kommen.

Was die Spatzen längst von den Dächern gepfiffen hatten, ist nun nach übereinstimmenden Medienberichten durch: Innenverteidiger Josko Gvardiol wechselt von RB Leipzig zu Manchester City und Star-Trainer Pep Guardiola. Damit verliert Cheftrainer Marco Rose nach Christopher Nkunku, Konrad Laimer und Dominik Szoboszlai einen weiteren absoluten Leistungsträger seines Kaders in diesem Sommer. Coach Rose wollte den Wechsel zumindest nicht dementieren: "Ich glaube nicht, dass noch ein anderer Verein Manchester City dazwischengrätschen wird. Ich kann aber noch keinen Vollzug vermelden."

United-Rekord für Maguire überboten

Ahnlich wie für Nkunku und Szoboszlai wird der zweimalige DFB-Pokalsieger wohl die nächste hohe Ablöse einstreichen: 90 Millionen Euro überweist der Premier-League-Primus in die Messestadt, um Guardiolas Wunschverteidiger aus seinem bis 2027 gültigen RB-Vertrag herauszukaufen. 20 Prozent davon erhält dem Vernehmen nach Gvardiols Ausbildungsklub Dinamo Zagreb. Der kroatische Nationalspieler ist damit nahezu der teuerste Verteidiger der Geschichte. Bislang ging wohl nur der englische Nationalspieler Harry Maguire für mehr Geld "über den Ladentisch": Sein Wechsel 2019 von Leicester City zu Manchester United kostete geschätzte 80 Millionen Pfund, umgerechnet 93 Millionen Euro.

Seit 2021 in Leipzig – WM-Bronze mit Kroatien

Gvardiol war vor zwei Jahren für weniger als 20 Millionen Euro in die Messestadt gekommen. Seitdem bestritt der erst 21-Jährige wettbewerbsübergreifend 87 Pflichtspiele für RB. Seinen endgültigen Durchbruch auf der großen Bühne erlebte er mit überragenden Leistungen im Verlauf der WM 2022 in Katar, wo der Linksfuß auf dem Weg zur kroatischen Bronzemedaille keine einzige Minute verpasste.

"Krasse Veränderung" im RB-Kader

Angesichts der namhaften RB-Abgänge, zu denen auch Defensivroutinier Marcel Halstenberg gehört, sprach Nationalspieler Timo Werner jüngst von einer "krassen Veränderung", die man am Cottaweg so bisher nicht kannte. Dafür hat der Vorjahresdritte sein Konto ordentlich aufgehübscht. Allein aus den drei Topverkäufen dürften weit über 200 Millionen Euro in die RB-Kassen gespült worden sein. Allerdings hat Sportgeschäftsführer Max Eberl auch bereits einen guten Teil davon wieder reinvestiert.



Vor allem Rekordeinkauf Lois Openda steht mit kolportierten über 40 Millionen Euro auf der Ausgabenseite. Der belgische Offensivspieler kam vom RC Lens aus der französischen Ligue 1. Genauso war Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim) mit rund 25 Millionen Euro alles andere als ein Schnäppchen. Ähnliches gilt für die beiden Salzburger Zugänge Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald.

Bitshiabu schon da – Lukeba soll folgen

Die durch die Abgänge von Gvardiol und Halstenberg entstandenden Lücken in der Defensive sollen zwei französische Junioren-Nationalspieler schließen. Der 18-jährige El Chadaille Bitshiabu (15 Millionen Euro/Paris Saint-Germain) stieß Mitte Juli zum Kader. Nun hat es Max Eberl allem Anschein nach noch auf den 20-jährigen Castello Lukeba abgesehen. Allerdings steht eine Einigung mit dessen Heimatverein Olympique Lyon noch aus. Laut Medienberichten lehnte der siebenfache französische Meister zuletzt ein RB-Angebot über 30 Millionen Euro ab

jar