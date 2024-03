Badkurvenversteher | Folge 31 Regensburg-Experte Daniel Wimmer: "Der HFC ist der Favorit" Stand: 26.03.2024 16:22 Uhr

Obwohl die Tabelle eine andere Sprache spricht, sieht Daniel Wimmer den HFC beim Duell gegen Regensburg in der Favoritenrolle. Der gebürtige Bayer, der unter anderem für Sport1, Sky und Magenta arbeitet, kommentiert auch regelmäßig für das Vereinsradio des SSV Jahn. Im Podcast spricht er über die Regensburger Saison, den Tod von Stürmer Agyemang Diawusie und das Spiel gegen den HFC.

Von Marius Rudolph, MDR SACHSEN-ANHALT

Die bisherige Saison in der 3. Liga ist für den Halleschen FC ganz anders verlaufen als für Jahn Regensburg – und doch gibt es einige Parallelen. Für beide Vereine geht es beim direkten Duell am kommenden Samstag (14 Uhr) um wichtige Punkte, der HFC braucht sie im Abstiegskampf, Regensburg im Aufstiegsrennen. Außerdem mussten beide Mannschaften in dieser Spielzeit schwere Schicksalsschläge verkraften. Darüber und über ein besonderes Spiel für Jonas Nietfeld, Elias Huth und Felix Gebhardt spricht Host Marius Rudolph in der neuen Folge des Badkurvenverstehers mit Kommentator und Regensburg-Experte Daniel Wimmer.

Folge 31 des Badkurvenverstehers in der Übersicht:

Zwei Vereine, zwei Schocknachrichten – ab Minute 3:42

Hinter dem HFC und dem SSV liegen herausfordernde Monate. Halles Niklas Kreuzer bekam im August die Diagnose Hodenkrebs. Nach überstandener Chemotherapie steht der 31-Jährige inzwischen wieder auf dem Platz, führte den HFC zuletzt als Kapitän mit einem Doppelpack ins Landespokal-Halbfinale.

Regensburg ereilte im November die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod seines Stürmers Agyemang Diawusie. Der frühere Profi von Dynamo Dresden und RB Leipzig starb einen plötzlichen Herztod, offenbar ausgelöst durch eine Herzmuskelentzündung. Wimmer hat das erste Regensburg-Spiel nach dem Tod von Diawusie kommentiert und berichtet darüber im Podcast.

Wiedersehen für Nietfeld, Gebhardt und Huth – ab Minute 23:34

Das Duell zwischen Halle und Regensburg wird für Jonas Nietfeld, Felix Gebhardt und Elias Huth ein besonderes. Alle drei trugen schon die Trikots beider Vereine. HFC-Kapitän Nietfeld schnürte von 2017 bis 2019 für Regensburg die Schuhe. SSV-Keeper Gebhardt war vergangene Saison Stammkeeper beim HFC und Huth sorgte in der Rückrunde der Spielzeit 2021/22 mit 10 Toren in Halle für Furore.

HFC-Kapitän Jonas Nietfeld bestritt 48 Spiele für Jahn Regensburg und erzielte dabei fünf Tore.

Wimmer kennt das Trio bestens. "Nietfeld kam mit dem Aufstieg in die 2. Liga, war aber keine tragende Säule", erinnert er sich. Deutlich besser läuft es für die beiden Ex-HFC-Profis in Regensburg. Gebhardt ist die unangefochtene Nr. 1 und Huth gesetzt im Sturm. Wimmer lobt das Duo als "große Verstärkungen", sieht bei Huth aber noch Verbesserungsbedarf. "Ein Mann von seiner Qualität könnte öfter treffen."

Umgekehrte Rollenverteilung – ab Minute 36:10

Beim Blick auf die Tabelle scheint klar zu sein, wer als Favorit in das Spiel geht. Regensburg ist Dritter, Halle auf Platz 16. Aber: Während der Jahn zuletzt ins Straucheln geraten ist, zeigt die Formkurve des HFC nach oben. Wimmer sieht deshalb die Hallenser in der Favoritenrolle und rät der Ristic-Elf, in Regensburg mutig zu agieren und den positiven Trend für sich zu nutzen.

Daniel Wimmer (links) kommentiert seit einigen Jahren regelmäßig Spiele des SSV Jahn Regensburg für das Vereinsradio.

Als Schwachpunkt der Regensburger hat Wimmer das Spiel mit dem Ball ausgemacht. "Das Spiel selbst zu machen, ist nicht die Stärke des SSV", erklärt er. Dafür seien die Bayern bei Standards gefährlich und bekannt für ihren Kampfgeist. Wimmer erwartet deshalb ein Spiel, bei dem der Wille am Ende über Sieg und Niederlage entscheidet.

