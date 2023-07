Fußball | Bundesliga RB Leipzigs Angelino vor Wechsel in die Türkei Stand: 09.07.2023 09:34 Uhr

Ein weiterer Spieler verlässt wohl RB Leipzig. Wie Medien berichten, ist Außenbahnspieler Angeliño auf dem Sprung in Richtung Galatasaray. Nach der Leihe zu Hoffenheim wird es eher zu keiner Rückkehr nach Leipzig kommen.

Der spanische Fußball-Profi Angeliño von RB Leipzig hat sich einem Bericht zufolge mit dem türkischen Traditionsclub Galatasaray Istanbul auf einen Wechsel geeinigt. Die beiden Vereine müssten sich nun über die Ablösesumme verständigen, schrieb der Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter.

Der 26 Jahre alte Außenbahnspieler war in der vergangenen Saison innerhalb der Bundesliga an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen. Die Kraichgauer entschieden sich anschließend, Angeliño zu den angebotenen Konditionen nicht weiter zu verpflichten. Für den früheren spanischen U21-Nationalspieler wäre eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro fällig gewesen. Angeliño war daraufhin zunächst zum DFB-Pokalsieger nach Leipzig zurückgekehrt. Für Hoffenheim hatte er in der vergangenen Saison 33 Bundesligaspiele absolviert und dabei zehn Treffer vorbereitet.

Nächster Abgang nach Nkunku, Szoboszlai und Laimer?

Damit verlässt ein weiterer Spieler die Messestadt. Bereits weg sind mit Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku und Konrad Laimer drei Leistungsträger. Auch Josko Gvardiol verlässt wohl die Messestadt in Richtung Königsklassensieger Manchester City, André Silva könnte ebenfalls gehen.

Angeliño wurde vor etwa einem Jahr nach Hoffenheim verliehen, als die Leipziger sich die Dienste von David Raum sicherten. Bisher haben die Leipziger sich die Dienste von Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Fabio Carvalho (Leihe vom FC Liverpool), sowie von Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald (beide RB Salzburg) gesichert.

Am Montag startet RBL-Coach Marco Rose ins Training für die kommende Saison. Der gebürtige Leipziger wird einiges zu tun haben, genau wie Geschäftsführer Sport Max Eberl, der ein Team zusammen stellen muss, dass auf drei Hochzeiten tanzen kann. Schließlich geht es für den Pokalsieger wieder in die Champions League.

dpa/jar