Fußball | Bundesliga RB Leipzig vor Freiburg ins Kurztrainingslager

Über Salzburg nach Freiburg: RB Leipzig startet bereits am Mittwoch zur Auswärtsreise. Um am Wochenende in Freiburg zu punkten, schiebt das Team von Coach Marco Rose ein Kurztrainingslager in Österreich ein.

RB Leipzig will sich nach der jüngsten Punkte-Durststrecke in der Fußball-Bundesliga mit einem Mini-Trainingslager in Österreich neuen Schwung holen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird das Team am Mittwochabend nach einer Einheit am Leipziger Cottaweg zu einem zweieinhalbtägigen Trainings-Trip ins österreichische Salzburg aufbrechen.

Am Freitagnachmittag geht es von dort dann weiter nach Freiburg, wo an diesem Samstag (8. März 2025, 18.30 Uhr) das Bundesliga-Topspiel des Tabellensechsten beim -Fünften ansteht. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Bundesligaspielen hilft RB in Freiburg nur ein Sieg so richtig weiter. Die Gastgeber, die aus den vergangenen fünf Partien satte 13 Punkte holten, liegen als Fünfter zwei Zähler vor den Leipzigern.

RB Leipzig trainiert ab Mittwochabend auf dem Trainingsgelände von FC Salzburg.

"Wir reisen nach Salzburg, um uns fokussiert auf Freiburg und die letzte wichtige Saisonphase vorzubereiten. Ich bin davon überzeugt, dass uns dieser Perspektivwechsel zusätzliche Energie geben wird", wird der angeschlagene RBL-Coach Marco Rose in der Mitteilung der Sachsen zitiert.

Nur die Verletzten bleiben in Leipzig

Die Sachsen reisen mit dem gesamten Kader inklusive Staff nach Österreich, wo sie die Anlage von Schwesterclub FC Red Bull Salzburg nutzen werden. Nur die verletzten Benjamin Henrichs, Assan Ouedraogo, Antonio Nusa und Xaver Schlager werden in der RB-Akademie weiter an ihrem Comeback arbeiten. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag liegen die Leipziger in der Bundesliga drei Punkte von einem Champions-League-Platz entfernt. Rose soll auch in Freiburg auf der Bank sitzen und die Mannschaft betreuen.

