Fußball | Bundesliga RB Leipzig verpasst Sieg beim Blitzturnier in Tirol Stand: 28.07.2023 17:17 Uhr

Zum Abschluss seines Trainingslagers hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig den Sieg bei einem Blitzturnier verpasst. In Tirol (Österreich) blieb die Mannschaft von Marco Rose gegen Werder Bremen und Ipswich Town jeweils torlos.

RB Leipzig verliert gegen Auftaktgegner Ipswich Town mit 0:1

Kurz vor Beendigung des Trainingslagers hat sich RB Leipzig noch einmal einem Härtetest unterzogen und an einem Dreier-Blitzturnier teilgenommen. Erster Gegner im Innsbrucker Tivoli-Stadion war der englische Zweitligist Ipswich Town. Gespielt wurden zweimal 30 Minuten. Am Ende verlor die Mannschaft von Marco Rose, die unter anderem mit Josko Gvardiol, Emil Forsberg und Kevin Kampl auflief, mit 0:1. Den goldenen Treffer für die Engländer erzielte Mittelstürmer George Hirst in der 50. Minute mit einem Kopfball unter die Latte.

RBL auch gegen Werder Bremen ohne Treffer

Nächster Gegner der Leipziger war Bundesligakonkurrent SV Werder Bremen. Diese Partie endete 0:0. Dadurch war der Turniersieg für die Sachsen nicht mehr realisierbar. Im Gegensatz zum 0:1 gegen Ipswich steigerte sich RB aber deutlich. Der DFB-Pokalsieger trat mit den Neuzugängen Lois Openda, Xavi Simons, Nicolas Seiwald und El Chadaille Bitshiabu an. Zur Pause hatte RB ein Chancenplus von 4:2. Auch nach dem Wechsel machte Leipzig zunächst Druck.

Dann setzte Werder zu einem Zwischenspurt an: Ilia Gruev trav von halbrechts den linken Pfosten (45.), Bitshiabu rettete auf der Linie (49.). Den RB-Sieg ließ dann Nationalspieler Timo Werner liegen, als er freistehend einen Heber knapp drüber setzte (54.).

Den Turniersieg machten damit Bremen und Ipswich aus. Die Norddeutschen brauchen im dritten Spiel des Tages einen Sieg gegen die Engländer.

red