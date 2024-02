Fußball | Champions League RB Leipzig scheitert an Real Madrids Keeper Lunin Stand: 13.02.2024 23:26 Uhr

Gut gespielt, trotzdem verloren: RB Leipzig muss sich Real Madrid trotz vieler Tormöglichkeiten knapp geschlagen geben und fährt mit nur noch geringen Chancen ins Achtelfinal-Rückspiel nach Spanien.

RB Leipzig hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid etwas unglücklich mit 0:1 (0:0) verloren und reist nun mit einer schweren Hypothek zum Rückspiel am 6. März nach Spanien. Das Tor für "die Königlichen" erzielte Bellingham-Ersatz Brahim Diaz (49.).

RB Leipzig vs. Real Madrid - Champions League

Leipzig nicht effizient

Die erste Halbzeit war eine relativ einseitige Angelegenheit, wobei überraschenderweise RB das dominierende Team war. Die Leipziger boten hinten so gut wie keine Lücken, waren viel aktiver, offensiver und auch gefährlicher. Nur beim Toreschießen haperte es. Dabei hätte sich Benjamin Sesko berühmt schießen könen. In der 2. Minute köpfte er zwar in den Kasten, doch der schwache und nur in dieser einenn Situation kleinliche Schiri gab den Treffer nicht. Danach erwischte Sesko den Ball nicht richtig (4.), scheiterte am Torwart (10.), traf nur das Außennetz (21.) und wurde geradeso noch abgegrätscht (42.).

Diaz erzielt das Goldene Tor.

Gegentor aus dem Nichts

Nach der Pause spielte RB weiter couragiert nach vorn, wurde aber nun kalt erwischt: Diaz schnappte sich den Ball, lief weitgehend ungehindert zum 16er und schlenzte die Kugel zum 1:0 ins lange linke Eck (49.). Es folgte ein phasenweise wirklich wildes Hin und Her, mit Großchancen auf beiden Seiten. Dabei scheiterten Dani Olmo und erneut Sesko gleich mehrfach am glänzenden Andriy Lunin (51./62./81.). Der Real-Keeper kratzte kurz vor Schluss auch noch einen 16-m-Knaller von Amadou Haidara aus dem Winkel (84.) und avancierte damit zum "Man of the Match".

RB Leipzig vs. Real Madrid - Champions League - Tor Madrid 0:1 Brahim Diaz

Das sagten die Trainer

