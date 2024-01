Fußball | Bundesliga RB Leipzig mit unnötiger Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt Stand: 13.01.2024 17:54 Uhr

RB Leipzig hat erstmals zu Hause gegen Frankfurt verloren. Dass die Leipziger nach zwölf Heimspielen ohne Niederlage mal wieder als Verlierer vom Platz gehen mussten, lag an ihrer Chancenwertung - und an Kevin Trapp.

RB Leipzig ist mit einer vermeidbaren 0:1-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt ins Fußball-Jahr 2024 gestartet. Das Goldene Tor erzielte Ansgar Knauff bereits in der siebten Minute. Leipzigs zahlreiche Chancen zum Ausgleich blieben allesamt ungenutzt.

Frühes Gegentor

Bei gefühlt -10°C begannen beide Teams mit hohem Tempo. RB hatte zwar mehr Ballbesitz, doch das frühe 0:1 gelang den Frankfurtern. Und das mit einem so schlichten, wie schönen Angriff über drei Stationen: Pass auf links an die Mittellinie zu Nkounkou, der schlug den Ball diagonal in den Strafraum, wo Knauff aus vollem Lauf einschoss. RB arbeitete umgehend am Ausgleich, wurde aber erst nach einer Viertelstunde gefährlich. Gegen immer defensivere Gäste sprangen drei Großchancen heraus: Aber Benjamin Sesko vergurkte (17.) und Lois Openda scheiterte am glänzend aufgelegten Keeper Trapp (35./38.).

Matchwinner Knauff dreht jubelnd ab

Hoher Druck - niedrige Effizienz

Nach dem Seitenwechsel erhöhte RB den Druck, belagerte phasenweise den Frankfurter Strafraum - die Chancenverwertung jedoch blieb schlecht. Tragischer Held der Partie war Openda, der aus 9 Metern übers Tor ballerte (47.) und erneut an Trapp scheiterte (65.). Ähnlich glücklos waren Benjamin Henrichs (70.) und Mohamed Simakan (74.). Die einzige nennenswerte Chance der Gäste vergab Mario Götze, der aus 5 Metern den Ball nicht im Kasten unterbringen konnte (56.). RB rannte bis in die Nachspielzeit mit viel Power an, doch diesmal war der Wurm drin - und dessen Name ist Kevin Trapp.

Lois Openda und Kevin Trapp

Das sagten die Trainer

Dino Toppmöller (Frankfurt): Stimme folgt

Marco Rose (Leipzig): Stimme folgt