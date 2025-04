Fußball | Bundesliga RB Leipzig kommt in Wolfsburg mit einem blauen Auge davon Stand: 11.04.2025 22:35 Uhr

Zweiter Sieg in Serie unter Neu-Trainer Zsolt Löw! RB Leipzig scheint dank Lois Openda und Xavi zunächst souverän zum Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg zu marschieren, bekommt dann aber Schlotterknie und muss bis zum Abpfiff zittern.

Nach dem Heimsieg gegen Hoffenheim in der Vorwoche hat RB Leipzig gleich zu Beginn des 29. Spieltages nachgelegt und einen wichtigen 3:2-Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg gefeiert. Der schien zunächst kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit schon perfekt, als Xavi per Traumtor seinen Doppelpack schnürte und die Gäste mit 3:0 in Führung gebracht hatte (49.). Zuvor hatten Lois Openda (11.) und besagter Xavi (26.) für den 2:0-Halbzeitvorsprung gesorgt.

Anschließend ließ RB den VfL jedoch zurückkommen. Kilian Fischer und Andreas Skov Olsen (58./75.) sorgten urplötzlich für Hochspannung in der VW-Arena. Doch mit etwas Glück und vor allem dank des überragend aufgelegten Peter Gulacsi im Kasten brachte das Team von Trainer Zsolt Löw die drei Punkte ins Ziel.



Leipzig klettert mit nun 48 Punkten zumindest über Nacht am FSV Mainz 05 vorbei auf Champions-League-Rang vier. Mainz (46 Punkte) gastiert am Samstag in Hoffenheim.

Mehr in Kürze