Fußball | Bundesliga RB Leipzig gegen müde Heidenheimer klarer Favorit Stand: 21.02.2025 16:13 Uhr

Wenn am Sonntag RB Leipzig das erste von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen bestreitet, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Alles andere als ein Sieg gegen den Krisenklub aus Heidenheim wäre eine Enttäuschung.

Von der Papierform her müsste es eines der einfachsten Spiele für RB Leipzig werden. Der 1. FC Heidenheim verlor die letzten fünf Bundesliga-Spiele, schied am Donnerstagabend in der Verlängerung aus der Conference League gegen den FC Kopenhagen aus und geht physisch wie auch psychisch auf dem Zahnfleisch. Am Sonntag (15:30 Uhr im Audiostream und im Liveticker) kommt das Überraschungsteam der vergangenen Saison nach Leipzig.

Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt sieht eine große Aufgabe vor sich: "Wir müssen irgendwo Energie herbekommen. Wir müssen alles dafür tun, dass wir aufgerichtet sind und dass wir aufs Feld gehen und uns da nicht irgendwie vergraben wollen."

Große Enttäuschung bei Heidenheims Spielern nach dem unglücklichen Aus in der Conference League gegen Kopenhagen.

Leipzig hat noch keinen Punkt abgegeben

Was noch für einen Leipziger Sieg spricht: Gegen Heidenheim haben die Sachsen noch keinen Punkt abgegeben. In den bisher drei Duellen gab es drei Siege. "Leipzig geht als klarer Favorit in das Spiel. Jeder von uns weiß, dass das Spiel schwer wird", sagte Schmidt: "Unser Anspruch muss sein, dass wir uns wehren."

Lois Openda jubelte in Heidenheim über sein Tor des Tages.

Hinspiel-Knipser Openda wieder in der Startelf?

Im Hinspiel in Heidenheim erzielte Lois Openda das Goldene Tor für Leipzig. Allerdings hat der Belgier seit mittlerweile 470 Minuten nicht mehr geknipst. Zuletzt stand er auch zweimal nicht in der Startelf, das könnte sich laut Trainer Marco Rose am Sonntag ändern. "Openda sehen wir bald wieder in der Startformation. Er hat Phasen, wo die Dinge nicht so leicht vom Fuß gehen. Irgendwann wird der Knoten wieder platzen", erklärte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz.

RB Leipzig mit drei wichtigen Heimspielen in Folge

Personell wird es bei RBL im Vergleich zum Remis in Augsburg mindestens eine Änderung geben. Kapitän Willi Orban kehrt nach seiner Rotsperre zurück. Yussuf Poulsen wird wegen leichter muskulärer Probleme fehlen. Wie auch Antonio Nusa und Xaver Schlager, die noch nicht wieder fit sind. Die Zielstellung vor den nächsten drei Heimspielen - neben der Liga steht auch das Pokalspiel gegen Wolfsburg an - ist klar: "Wir spielen eine schwierige Saison. Jetzt kommen entscheidende Spiele. Sonntag haben wir das erste Heimspiel vor einer englischen Woche, das wollen wir unbedingt gewinnen."

Leipzigs Coach warnt: "Heidenheim kommt oft zurück"

Auch Rose ist nicht entgangen, dass es bei Gegner Heidenheim in dieser Saison alles andere als rund läuft. "Die haben eine großartige erste Bundesligasaison gespielt. Sie spüren jetzt, was diese Doppelbelastung bedeutet. Sie stoßen an ihre Grenzen." Und natürlich sei RB Leipzig der Favorit, natürlich sei man das frischere Team. Aber: "Heidenheim hat eine Mannschaft, die nie aufgibt. Sie kommen häufig zurück. Wir müssen auf alles vorbereitet sein."

rei