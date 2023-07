Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Galatasaray Istanbul macht Angelino-Transfer offiziell Stand: 12.07.2023 16:02 Uhr

Was sich zuletzt bereits andeutete, ist nun offiziell: Angelino hat RB Leipzig in Richtung türkische Süper Lig verlassen – dort heuert der Linksverteidiger beim amtierenden Meister Galatasaray Istanbul an.

Angelino wird RB Leipzig wie angekündigt verlassen und wechselt zu Galatasaray Istanbul. Der türkische Meister veröffentlichte am Mittwochnachmittag (12. Juli) auf seinem offiziellen Instagram-Account einen kurzen Clip, in dem sich der spanische Linksverteidiger auf dem Flug in die Bosporusmetropole bereits bei den Gala-Fans vorstellte: "Ich bin sehr aufgeregt und freue mich schon, euch kennenzulernen", lächelte er in die Handykamera.

Zuletzt an Hoffenheim ausgeliehen

Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison an RBs Bundesliga-Konkurrent 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Für die TSG hatte er dabei 33 Bundesligaspiele absolviert und zehn Tore vorbereitet. Die Kraichgauer entschieden sich anschließend dennoch, ihn zu den angebotenen Konditionen nicht weiter zu verpflichten.

Nach übereinstimmenden Medienberichten leiht Galatasaray Angelino nun für ein Jahr aus, im Anschluss soll demnach eine Kaufpflicht in Höhe von gut 10 Millionen Euro greifen. Der frühere spanischen U21-Nationalspieler war im Januar 2020 zunächst leihweise und später fest von Manchester City an den Cottaweg gewechselt. Insgesamt absolvierte er 100 Pflichtspiele (12 Tore, 29 Vorlagen) im RB-Dress.

Vierter namhafter RB-Abgang dieses Sommers

Angelino ist nach Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku und Konrad Laimer der nächste namhafte RB-Abgang in diesem Sommer. Bisher haben die Leipziger Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Fabio Carvalho (Leihe vom FC Liverpool), Leopold Zingerle (SC Paderborn) sowie Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald (beide RB Salzburg) neu unter Vertrag genommen.

red