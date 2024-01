Fußball | Bundesliga RB Leipzig: "Einschlag", Testspiel und auf "Afrika"-Abwegen Stand: 04.01.2024 11:00 Uhr

RB Leipzig bereitet sich in der Sonne von La Manga vor: Mittendrin, aber doch nicht richtig dabei: Neuzugang Eljif Elmas, der individuell trainiert. Perfekt ist ein Testspiel und die Nominierung von Amadou Haidara.

Nicht alle Transfers von RB Leipzig funktionierten auf Anhieb. Nicolas Seiwald spielt selten, Christoph Baumgartner hatte nach einer Verletzung Startschwierigkeiten, kam zuletzt aber in Fahrt. Für Fabio Carvalho blieb der Ausflug nach Leipzig eine reine Enttäuschung - nach einem halben Jahr packte er seine Sachen. Dass es auch anders laufen kann, beweisen Xavi Simons und Lois Openda, die kamen, sahen und siegten.

Elmas trainiert individuell

Auf einen ähnlichen "Einschlag" hofft auch Leipzigs Winterneuzugang Eljif Elmas. Der 24-Jährige soll die Lücke füllen, die Emil Forsberg hinterlassen hat. Allerdings kam Elmas nicht topfit an. Der Beinbeugemuskels macht Beschwerden und bremst den "top ausgebildeten, lauf- und dribbelstarken und dazu torgefährlichen" (Sportdirektor Rouven Schröder) Elmas aus. Er ist zwar im Trainingslager dabei, trainiert aber individuell.

Der nordmazedonische Nationalspieler stand beim SSC Neapel zuletzt auf dem Abstellgleis, bestritt nur 16 Pflichtspiele für die Italiener und tauchte nur viermal in der Startelf auf. Für Nordmazedonien bestritt Elmas, der 2019 von Fenerbahce Istanbul nach Italien gewechselt war, bislang 52 Länderspiele und erzielte dabei zwölf Tore.

Haidara: Afrika-Cup statt Bundesliga

Einen Konkurrenten um einen Platz im Mittelfeld hat Elmas im Januar und Februar weniger. Amadou Haidara wird die ersten Saisonspiele verpassen. Der Mittelfeldspieler ist offiziell für den vom 13. Januar bis 11. Februar in der Elfenbeinküste stattfindenden Afrika-Cup nominiert worden.

Haidara fehlt aus diesem Grund auch beim Trainingslager in La Manga. RB bereitet sich seit Mittwoch (03.01.2024) in Spanien vor und bestreitet am Samstag (15.00 Uhr) gegen den Schweizer Erstliga-Zweiten FC St. Gallen ein Testspiel. Das gaben beide Clubs am Donnerstagmorgen bekannt. Gespielt wird im kleinen Stadion auf dem Trainingsgelände im Leipziger Camp, dem La Manga Club Top Ground.

Amadou Haidara spielt für Mali beim Afrika-Cup.

Protest der Gallener Ultras ignoriert

Bereits Ende Dezember hatte es Proteste von Fans des zweimaligen Schweizer Meisters gegen das geplante Freundschaftsspiel gegen RB gegeben. Der sogenannte Espenblock, die Ultras des 1879 gegründeten Traditionsclubs, hatte die Clubführung in einer Stellungnahme öffentlich dazu aufgefordert, das Testspiel "umgehend abzusagen", weil RB Leipzig allen Grundwerten der Fans von St. Gallen widerspreche. RB Leipzig reist nach dem Test am Sonntag zurück nach Leipzig und startet am 13. Januar (15.30 Uhr im Audiostream und Live-Ticker) gegen Eintracht Frankfurt ins Fußballjahr 2024.

red/sid/dpa