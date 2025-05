Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Auch Klopp baggert am Trainer-Wunschkandidaten Stand: 27.05.2025 10:40 Uhr

Bayer Leverkusen hat einen, Real Madrid auch, doch RB Leipzig ist beim Thema Trainer noch nicht fündig geworden. Cesc Fabregas soll es offenbar werden. Dafür soll nun auch Jürgen Klopp Überzeugungsarbeit leisten.

Nach Informationen von Bild und Sportbild hat sich jetzt auch RB-Fußball-Chef Jürgen Klopp in die Gespräche mit Wunschkandidat Cesc Fabregas eingeschaltet. Der umworbene 38 Jahre alte Spanier steht noch beim italienischen Erstligisten Como unter Vertrag.

Klopp, globaler Fußballchef im Red-Bull-Konzern, soll sich mit Fabregas getroffen und das Gespräch mit ihm gesucht haben. Anders als bei Bayer Leverkusen sagte er bei RB noch nicht ab. Allerdings soll er sich gerade mit Como über einer Vertragsverlängerung unterhalten. Fabregas ist bei seinem jetzigen Verein auch Anteilseigner. Ob es Klopp gelingt, Fabregas von Leipzig zu überzeugen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Hat Jürgen Klopp Cesc Fabregas überzeugt?

RB ohne Klopp in Brasilien

Denn so langsam läuft RB die Zeit davon. Aktuell tourt der RB-Tross durch Brasilien, danach geht es in den Urlaub und am 14. Juli zurück auf den Trainingsplatz. Wer hat dann das Sagen? In Brasilien haben die RB-Köpfe viel Zeit zum Reden, Klopp wurde per Videoschalte an Bord geholt. Er ist nicht nach Brasilien geflogen, weilte stattdessen am Wochenende beim letzten Saisonspiel seines Ex-Klubs in Liverpool.

Die "Reds" trafen auf Crystal Palace. Der Sensationssieger des FA Cups in England wird vom Österreicher Oliver Glasner trainiert. Laut Medien der nächste Wunschkandidat.

RB hatte sich Ende März von Marco Rose getrennt. Doch auch Interimscoach Zsolt Löw vermochte es nicht, die Saison für die Sachsen zu retten. Platz sieben bedeutete das erstmalige Verpassen eines internationalen Startplatzes in der Bundesliga-Geschichte von RB. Löw kehrt nun an die Seite von Klopp im globalen Strategieteam zurück.

SpiO/dpa