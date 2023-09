Fußball | Bundesliga Premiere: RB-Frauen zum Bundesligaauftakt beim 1. FC Köln gefordert Stand: 15.09.2023 19:15 Uhr

Der langersehnte Traum wird nun endlich wahr: Die Spielerinnen von RB Leipzig geben am Sonntag (14 Uhr im Liveticker der SpiO-App) ihre Premiere in der Beletage des deutschen Frauenfußballs. Dabei muss der Aufsteiger beim 1. FC Köln antreten. Der Neuling aus Sachsen will an die guten Leistungen in der Vorbereitung und im Pokal anknüpfen.

Das Team von Saban Uzun hatte bereits im DFB-Pokal seinen Pflichtspielstart erfolgreich absolviert. Beim FSV Gütersloh 2009 wurde durch einen souveränen 7:0-Sieg das Ticket für das Achtelfinale gebucht. "Wir wussten vor dem Spiel gegen den Tabellenführer der 2. Liga nicht, wo wir stehen. Es war zu erwarten, dass wir etwas brauchen, um ins Spiel zu finden. Aber wir haben uns von Minute zu Minute gesteigert und sind dann auch in die Räume immer besser reingekommen. Es hat uns gutgetan, so in die Saison zu starten", analysierte Uzun die erste Bewährungsprobe seiner Mannschaft.

RB-Coach Saban Uzun ist mit dem Saisonstart zufrieden

Neuzugänge mit Erfahrung

Für die bevorstehende Spielzeit hat sich der Aufsteiger vor allem Bundesliga-Erfahrung geholt. Abwehrspielerin Nina Räcke (SGS Essen) hat schon 52 Spiele in der Statistik stehen, die Angreiferinnen Lydia Andrade (SV Meppen) und Sandra Starke (VfL Wolfsburg) zusammen sogar 194. Gerade Starke, die in der Bundesliga schon 44 Tore erzielt hat, soll eine Führungsrolle übernehmen. "Sandra ist eine sehr wichtige Spielerin. Sie kommt natürlich als Führungsspielerin zu uns. Sie tut uns gut, bringt eine Menge Erfahrung mit", sagte Uzun. Das österreichische Trio Julia Magerl, Michela Croatto (beide Abwehr) und Katja Wienerroither (Angriff) hat bereits Länderspiel-Erfahrung. Das Durchschnittsalter der Mannschaft beträgt trotz der erfahrenen Neuzugänge gerade mal 21 Jahre.

Ausrufezeichen in der Vorbereitung

In der Vorbereitung setzten die RB-Frauen durch ein 2:0 gegen den schwedischen Rekordmeister FC Rosengard Ende August ein erstes Ausrufezeichen. Zumal Leipzig gerade erst in die Vorbereitung gestartet war und der Club aus Malmö kurz vor dem Beginn der Rückrunde stand.

Premierensaison ohne unnötigen Druck

Die Spielidee des Frauenteams ist an das Männerkonzept angelehnt, sagt die Sportliche Leiterin Viola Odebrecht und ergänzt im MDR-Interview: "Wir wollen nach vorne spielen, wir wollen den Ball schnell erobern und schnell den Weg in die Tiefe finden und zu Torchancen kommen und natürlich auch erfolgreich abschließen." Trotz der gelungenen Vorbereitung will sich das Team nicht zu sehr unter Druck setzen. "Wir wollen von Spiel zu Spiel gucken und von Jahr zu Jahr", so Odebrecht.

"Wundertüte" Köln

Gegen Köln soll nun der nächste Erfolg eingefahren werden. Die Rheinländerrinnen, die in der vergangenen Saison die Bundesliga auf Rang neun beendeten und lange um den Klassenerhalt bangen mussten, haben im DFB-Pokal unter ihrem neuen Coach Daniel Weber ebenfalls locker die nächste Runde erreicht (10:0 gegen SFC Stern 1900). Dabei glänzte vor allem Kapitänin Sharon Beck, die allein vier Tore erzielte. Der FC, der mit Weronika Zawistowska (Bayern München) und Mandy Islacker (Viktoria Köln) wichtige Leistungsträgerinnen verlor, verstärkte sich personell mit Janina Hechler (Eintracht Frankfurt), Sofie Vendelbo (KRC Genk, beide Abwehr), Anna Gerhardt, Martyna Wiankowska (beide Turbine Potsdam und Mittelfeld), Dora Zeller (BK Häcken, Sturm) und Natalia Padilla-Bidas (Servette Genf, Sturm). Zudem kam Nachwuchstorhüterin Josefine Osigus aus Gütersloh. Ob der Kader für eine entspanntere Saison ausreichend ist, wird sich zeigen.

red/dpa