Fußball | 3. Liga Power für die Offensive - Robin Meißner wechselt zu Dynamo Stand: 04.07.2023 15:48 Uhr

In der vergangenen Saison hat er mit seinen Toren für Viktoria Köln der SG Dynamo Dresden noch vier Punkte geklaut. Jetzt stürmt Robin Meißner für die "Schwarz-Gelben" und soll Toptorjäger Ahmet Arslan ersetzen helfen.

Die SG Dynamo Dresden ist bei der Suche nach einem Stürmer fündig geworden. Wie die Sachsen am Dienstag (04.07.2023) mitteilten, wird Robin Meißner in den kommenden beiden Spielzeiten für die "Schwarz-Gelben" auf Torejagd gehen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Auf der Angreiferposition musste das Team von Trainer Markus Anfang nach dem Weggang von Topscorer Ahmed Arslan zum 1. FC Magdeburg nachrüsten. "Ich bin glücklich in der kommenden Saison für Dynamo Dresden spielen zu dürfen und komme mit dem klaren Ziel, meinen Teil für den Aufstieg in die 2. Bundesliga beizutragen", wird der Neue in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Robin Meißner, hier noch im Trikot von Viktoria Köln

Drei Tore gegen Dynamo Dresden

Der 23-jährige Meißner steht noch beim Hamburger SV unter Vertrag, war in der Vorsaison an Viktoria Köln ausgeliehen worden. Und dort zeigte der Stürmer seine Qualitäten, erzielte bei 37 Einsätzen zwölf Tore. Die Sachsen haben in der letzten Spielzeit unliebsame Erfahrungen mit Meißner gemacht. Im Hinspiel machte er zwei Tore und sorgte so für die 1:2-Niederlage der Dresdner. Im Rückspiel erzielte er den späten 1:1-Ausgleich. "Wir sind davon überzeugt, dass er unseren Angriff mit seinen Qualitäten bereichern wird", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Ablöse nur im Aufstiegsfall

Jetzt soll Meißner im Dynamo-Trikot für Tore sorgen. Laut "Bild" müssen die Sachsen keine Ablöse bezahlen. Die werde erst dann fällig, wenn die SGD am Ende der Saison in die 2. Bundesliga aufsteigt.

rei/pm