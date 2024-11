Tischtennis | Champions League Post SV Mühlhausen nach Sieg im Achtelfinale Stand: 16.11.2024 23:26 Uhr

Der Postsportverein Mühlhausen hat vorzeitig das Achtelfinale der Champions League klar gemacht. Beim Quali-Turnier in Polen gewann das Tischtennis-Team aus Thüringen auch die zweite Partie.

Der SV Post Mühlhausen hat vorzeitig das Achtelfinale der Tischtennis-Champions-League erreicht. Am Sonnabend schlugen die Thüringer beim Vorrunden- Turnier in Polen STK Starr Croatia mit 3:1 und feierten den zweiten Sieg.

Zum Auftakt hatte das Team von Erik Schreyer am Freitag 3:0-Sieg gegen CSS- SZAK Odorheiu Secuiesc aus Rumänien gewonnen. Gegen die Kroaten sorgten Da- niel Habesohn, Ovidiu Ionescu und Ex- Nationalspieler Steffen Mengel für die drei Punkte. Mengel unterlag zudem Rino Vidan zum zwischenzeitlichen 1:1. Ebenfalls weiter ist El Nino Prag. Auf die Tschechen trifft Mühlhausen am Sonntag zum Abschluss.

Chinesisches Top-Duo fehlt verletzt

Die Vorzeichen vor dem Turnier standen alles andere als gut. Der Bundesligist muss ohne seine spektakulären Top-10-Neuzugänge aus China spielen. Liang Jingkun und Lin Gaoyuan fallen verletzt aus. Beide wurden in der Sommerpause verpflichtet und bedeuteten einen der größten Transfercoups durch einen Klub aus der Tischtennis Bundesliga (TTBL). Allerdings sind der Weltranglistenfünfte Liang und sein vier Positionen tiefer geführter Landsmann Lin lediglich für die Champions League spielberechtigt und dürfen deswegen nicht in der Meisterschaft zum Einsatz kommen.

Ab dem Achtelfinale wird es ernst

Wirklich helfen müssen sie Mühlhausen aber wohl erst im Achtelfinale. Die Gegner in der Gruppenphase scheinen noch kein absolutes Weltklasse-Format zu haben. Trainer Erik Schreyer sagt: "Ab dem Achtelfinale haben alle anderen Mannschaften eine solche Qualität, dass wir einen der beiden Chinesen schon brauchen werden, um weiterzukommen und später auch das Final Four zu erreichen." Pro Match darf in der kontinentalen Eliteklasse ein Spieler aus einem außereuropäischen Land aufschlagen.

Mühlhausen tritt als dritter TTBL-Verein in der Champions League an. Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken und Düsseldorf als Finalist der Vorsaison sind für das Achtelfinale gesetzt.

Spio/sid