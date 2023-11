Fußball | DFB-Pokal Pokal-Nachwirkungen: 1. FC Lok Leipzig droht hohe Geldstrafe Stand: 24.11.2023 15:34 Uhr

Die zündelnden Zuschauer vom Erstrundenspiel zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt haben dem Regionalligisten ein Nachspiel in fünfstelliger Höhe eingebrockt. Grund genug, erneut einen Appell an die Fans zu richten.

Das DFB-Pokalspiel des 1. FC Lok Leipzig gegen die SG Eintracht Frankfurt (0:7) vom 13.August hat für den Regionalligisten offenbar finanzielle Konsequenzen. Wie der Verein am Freitag (24.11.) mitteilte, beabsichtigt der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das Verhalten "einiger vermeintlicher 'Fans' des 1. FC Lok" zu sanktionieren. Die Rede ist von einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro. 8.300 Euro davon könnten für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen des Vereins verwendet werden. Lok Leipzig will dem Strafantrag zustimmen.

Gründe für die Strafe seien unter anderem "das wiederholte Werfen von Böllern, das Zünden von Leuchtraketen in Richtung Gästeblock und die daraus resultierende Spielunterbrechung von fast 15 Minuten". Der 1. FC Lok appellierte auch im Hinblick auf das Stadtderby gegen die BSG Chemie Leipzig am Sonntag (26.11.) eindringlich an alle Fans des Vereins, "sich von derartigen Aktionen zu distanzieren", da sie "letztendlich die gesamte Entwicklung" des Vereins zurückwerfen würden.

red