Handball | Bundesliga Packender Schlagabtausch - Eisenach erkämpft sich einen Punkt gegen Hannover-Burgdorf Stand: 08.03.2024 21:58 Uhr

Erst lief gar nichts zusammen, dann bot der ThSV Eisenach den favorisierten Gästen aus Hannover erfolgreich Paroli - und belohnte sich in letzter Sekunde mit einem Unentschieden.

Der ThSV Eisenach hat den ersten Punkt nach fünf Niederlagen geholt. Gegen Hannover-Burgdorf spielten die Wartburgstädter am Freitagabend 31:31 (11:14) in der heimischen Werner-Aßmann-Halle. Vor 2.868 Zuschauern war der Hannoveraner Renars Uscins mit acht Toren bester Werfer. Für die Gastgeber traf Willy Weyhrauch mit fünf Toren am häufigsten.

"Ich bin froh, dass der Knoten endlich geplatzt ist", sagte ThSV-Trainer Misha Kaufmann im Anschluss im MDR-Interview. "Die Jungs haben eine unglaubliche Moral gezeigt und sich mit einem Punkt belohnt."

Eisenach fängt sich nach Horrorstart

Eisenach erwischte einen Start zum Vergessen. Hannover agierte in den ersten Minuten mit einem enorm hohen Tempo und führte nach drei Minuten bereits mit 3:0. Der ThSV traf dagegen vorne nichts und offenbarte in der Defensive teils eklatante Lücken. Das nutzten die Gäste aus und zogen weiter davon (7:2).

Doch Eisenach fing sich - auch, weil Kaufmann zwischenzeitlich in der Auszeit neu justiert hatte. Stück für Stück arbeiteten sich die Thüringer in die Partie und fanden nun vor allem auch offensiv zu ihrem Spiel. Auch ein erneuter 4:0-Lauf der Gäste kurz vor der Pause brachte Eisenach nicht aus dem Konzept, die ihrerseits mit drei Toren in Serie konterten und im Spiel blieben.

Eisenachs Justin Kurch (l.) und Marko Grgric versuchen Renars Uscins (r.) am Wurf zu hindern.

Zehnders Siebenmeter lässt die Halle beben

Welche Worte Kaufmann auch immer in der Kabine gefunden hatte - sie sollten Wirkung zeigen. Denn mit Wiederanpfiff brachte der ThSV genau die PS auf die Platte, die zu Beginn noch gefehlt hatten. Hannover war mit den Köpfen noch halb in der Pause, schon hatte Eisenach angeführt von Manuel Zehnder nach 34 Minuten erstmals ausgeglichen (15:15).

Kurz darauf warf Simone Mengon sogar die erste Führung heraus, doch Hannover fand zurück ins Spiel und erhöhte die Schlagzahl. Bis in die Schlussphase führten die Gäste stets mit einem Treffer, ehe Zehnder in der letzten Minute per Siebenmeter ausgleichen konnte.

jsc/dpa